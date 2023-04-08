《災後調查日誌2》將於8月首播！「國科搜」分量或加重：「孫浩俊要和美麗法醫展開感情線了嗎？」

第1季的時候國科搜其實份量就不少，看來第2季會更加擴大合作場面了！

由金來沅、孫浩俊與孔升妍等主演的SBS《災後調查日誌》，描述負責抓犯人的警察與負責救火的消防官，共同應對所遇到的各種狀況之現場日誌。為了拯救他人，第一線人員擁有伸張正義與熱血救災的團隊合作。無論是意外事件、火災或犯罪的危機瞬間，他們總是最先衝向現場。第1季（共12集）於去年底完結，並刷新自身收視率來到10.3%，討論度頗高。

近期，SBS建置了第2季的官方網站，並預告該劇將作為金土檔（週五、六）於8月播出的消息。《災後調查日誌》原韓文劇名為《消防局旁的警察局》，第2季的劇名變更為《消防局旁的警察局和國科搜》，直接透露「國立科學搜査研究院」的份量將大大提高。

金來沅飾演「陳浩介」，是太原警察局刑事八組的警察，散發熱血又帥氣的魅力，有「珍島犬」之稱；孫浩俊飾演「奉道鎮」，是太原消防局的火災鎮壓隊員，穿梭火場是他的日常，總是奮不顧身衝向火焰，有「推土機」之稱；孔升妍飾演「宋雪」，太原消防局的緊急救護隊員，性格溫柔同時擁有超強危機處理能力。三人在劇中展開默契配合，加上各種事件的巧妙串聯，不少網友表示：「不要被劇名勸退，真的很好看！」

而在第1季就有不少份量的國科搜法醫「尹紅」，其實有著不亞於三位主角們的存在感。她的個性直接爽快，分析案件有條不紊，還大方表現出對於道鎮的好感、邀請他加入國科搜。第2季劇名直接加入「國科搜」，或許道鎮真的要從消防局轉職到國科搜？也有粉絲表示，期待看到更多道鎮及尹紅的對手戲，因為第1季孫浩俊的登場時間真的不多。

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