《離婚律師申晟瀚》最終回收視幾乎翻倍創新高！曹承佑：「100％滿足了我的作品，只有12集太可惜！」

JTBC《離婚律師申晟瀚》昨日播出最終回，收視率也直逼雙位數，這部作品是一部相當溫馨的電視劇，雖說是以律師為背景為不同家庭調解離婚狀態，但更吸睛的卻是律師曹承佑三人的老友之間的深厚情誼，以及在過程中不忘為自己的妹妹復仇的最終結果。各主要演員們也表達了終演感想。

《離婚律師申晟瀚》劇情描述從一位鋼琴教授申晟瀚（曹承佑飾）因妹妹意外死亡，為查明真相而變身為一位律師，他的老友趙淨湜（丁文晟飾）以及張炯瑾（金成均飾）也在他身邊助他一臂之力，最終他是否能順利奪回姪子的監護權？



飾演主角申晟瀚的曹承佑，在劇中的角色相當溫暖有人情味，雖然是鋼琴教授卻在獨處時哼唱著老式演歌，與老友一起訂購小菜分裝時還會斤斤計較。曹承佑表示《離婚律師申晟瀚》對他來說是一部相當特別的作品，不過只有12集的長度實在太可惜了，目前還有點難離開這個角色。曹承佑也說這是100％滿足了他的作品，劇情溫暖，對他來說也是一個很大的安慰，他也因此愛上了所有同劇演員們，內心感到相當幸福。



在劇中以委託人登場，最後進到申晟瀚律師事務所工作，在逆境中得到勇氣而重獲新生的電台主持人韓惠軫，也表示能夠與許多優秀演員們合作，讓她感覺到像作夢一樣不真實，現場總是相當溫暖也充滿笑聲，也難忘大家給她的鼓勵。



而從分居被離婚的男人，在劇情後段竟與拉麵店老闆姜末今開啟了新戀情的事務長金成均，將這個角色的細膩內心表現得相當出色寫實，他也表達對於這麼快就播映完畢感到有些可惜，非常想念申晟瀚辦公室、拉麵店、不動產辦公室等等地方，以及與大家相處的時光，更希望有機會能夠再度合作。



在三位好友中總是表現得相當搞笑的丁文晟，可說是本劇中的搞笑擔當，他也表示《離婚律師申晟瀚》是一部相當溫暖人心的作品，和大家一起分享美好的故事，一起哭一起笑，也一起加油向前走，也希望這部作品能夠帶給觀眾們溫暖，讓大家心中都充滿愛。



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