《Signal》金銀姬編劇新作《惡鬼》公開驚悚預告！金泰梨&吳正世「撞鬼歷險記」6月開播

金牌編劇金銀姬的新作《惡鬼》公開最新預告。

《惡鬼》由金泰梨和吳正世聯袂主演，講述了被鬼附身的女人，和能夠看見鬼魂的男人之一起追尋神秘命案的故事。 預告以詭異的黃昏調燈光拉開了帷幕，女孩哼著歌走在溪水裡的石頭上，一個男子問道：「你看得見嗎，你身上跟著鬼魂！」女孩又從老人手裡拿到了一個舊盒子，原來是爸爸特意特意留給她的物件，離奇死亡案接二連三的發生，到底是誰在作怪？



金泰梨飾演的「具善英」是一個連續考了9年公務員考試的準備生，早上打零工做兼職掙錢，晚上刻苦學習，在某一天她打開了離世的父親留給她的舊盒子之後，周圍就經常發生離奇慘案，善英也發現自己變得越來越不同了。



男一號「廉海相」由吳正世飾演，他是一名財閥家庭出身的民俗學教授，能夠看到鬼與神，一次機緣巧合之下他結識了善英，卻也意外地看到了小時候在自己面前殺死媽媽的惡鬼。 此前，孔劉也接到過男主角提案，但最終辭演，最後敲定了演技派吳正世出演。



年輕演員洪慶扮演警校第一名畢業的強力犯罪搜査隊警衛，一心只想晉升的李洪思，無意之中和善英、海相糾纏在了一起，見識到了各種各樣離奇的事件。



《惡鬼》是金銀姬的最新作品，在此之前她寫過《Signal》、《幽靈》、《屍戰朝鮮》等爆款劇編劇，加上金泰梨、吳正世和洪慶都是韓國高人氣且演技在線的演員，令觀眾十分期待。 該劇預計2023年6月開播。

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