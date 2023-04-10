Disney+公开今年（2023年）韩剧阵容，原创剧集及电视同步共有10部作品！

每一部都想看！目前首播日（4月17日）离我们最近的，就是张赫与张娜拉「四搭」的《特务家族》罗～

OTT平台Disney+於今日（10日）公开今年（2023年）韩剧阵容，原创剧集及与电视台同步播出的作品共有10部，令人期待。





▲原创‎《较量人生》‎：李沇熹、洪宗玄、文素利、允浩主演，下月（5月）10日首播

由《20世纪少男少女》李东允导演执导，《Hyena：富豪辩护人》金露莉编剧执笔，描述无经历但凭著热情进入大企业任职的「朴允祖」，卷入招聘丑闻后，在多变化的职场孤军奋战的故事。是档K-Office韩式职场剧，





▲原创‎《旧案寻凶2》‎：李星民、金信禄、景收真、李学周主演

描述老刑警「金宅禄」突然被卷入一场谋杀案，还成为案件嫌疑人。在真凶的恐吓之下，对过去案件重新展开调查。





▲原创‎《汉江》‎：权相佑、金希沅主演

描述一群守护著汉江的汉江警卫队，卷入在汉江发生的犯罪事件。权相佑饰演一位充满正义感又热血的警察「韩斗镇」，而金希沅饰演一位个性与韩斗镇恰恰相反的同事「李春锡」。





▲原创‎《MOVING异能》‎：柳承龙、韩孝周、赵寅成主演

描述围绕在超能力父母和孩子展开的漫改剧，原著兼具幽默、感动、惊悚、动作、成长等多种要素，获得超多读者好评。





▲原创‎《最恶的恶》‎：池昌旭、魏河俊、林世美主演

故事背景设定在 1980 年代的韩国，描述调查组织的警官 「姜俊默」卧底加入活耀於韩国、中国和日本的新型贩毒组织。





▲原创‎《非法正义》‎：南柱赫、刘智泰、李浚赫、金素辰主演

改编自同名网漫，描述游走在法律与犯罪之间的「义警」金智勇与目标各异的人们相互交锋的故事，是一部「暗黑题材」的动作悬疑剧。

▲tvN ‎《特务家族》‎：张赫、张娜拉主演，本月（4月）17日首播

描述伪装成平凡上班族的国情院特务丈夫权道勋，与梦想拥有完美家庭的甜美妻子姜宥拉之间，惊险死守著家庭的谍报喜剧。

▲SBS‎《浪漫医生金师傅3》‎：韩石圭、安孝燮、李圣经主演，本月（4月）28日首播

以地方简陋的石垣医院爲背景，描述「真正医生」的故事。 前两季创下最高收视率27%，时隔3年回归的第三季，备受关注。

▲SBS ‎《恶鬼》‎：金泰梨、吴正世、洪庆主演

描述被鬼附身的女人，和能够看见鬼魂的男人，一起追寻神秘命案的故事。

▲SBS‎《灾后调查日志2》：金来沅、孙浩俊、孔升妍主演

描述负责抓犯人的警察与负责救火的消防官，共同应对所遇到的各种状况之现场日志。而第2季「国立科学搜査研究院」（国科搜）的份量也将大大增加。

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