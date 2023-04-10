李到晛直進式戀愛方式俘獲林智妍芳心：只要有對方的聚會，從來不缺席

涏鎮吶，你才是最大的贏家。

《黑暗榮耀》火爆落幕，宋慧喬、李到晛、林智妍等主角陣容實現了人氣再攀升。 而該劇還走出了一對現實姐弟戀，女二號林智妍和男一號李到晛正在熱戀中，得知這一消息後觀眾們調侃「最終還是涏鎮贏了同珢」（笑）。



日前IHQ節目《Too Much Talker》中就提到了這對熱門情侶，MC孫文善提問：「演員爆出戀情的話一般都有應對的順序吧。」 搞笑藝人黃龍真解釋大部份經紀公司先會發布「正在小心翼翼互相了解階段」的公文，之後再慢慢承認兩人正在交往。 另一位嘉賓繼續表示：「林智妍和李到晛屬於騎虎難下的狀態，兩人都被拍到一起在停車場的照片了，如果不承認的話更不好。」



接著大家又爆料其實在《黑暗榮耀》拍攝期間兩人之間就流淌著微妙的粉紅氛圍，劇組成員們經常聚會、聚餐，嘉賓崔貞雅稱：「李到晛為了接近林智妍，非常積極地參加了聚餐活動。 我聽劇組成員說他從來不會缺席聚餐，現在看來是只要林智妍參加，他就肯定會去。」

2020年11月參加電視劇《再次18歲》時，李到晛曾經公開過自己的戀愛方式，並透露「沒有什麼所謂的理想型，我是直球男類型」。 自稱是「直球男」的李到晛在追求林智妍時也非常積極、直進吧！早前李到晛po出過女生為自己煽風的照片，一名女生手拿電動風扇替他吹風，雖然只露出一隻手，但後來被網友挖出那隻手的主人就是林智妍，兩人塗了同色指甲油。 拍戲時據說李到晛還十分貼心地拿毛毯蓋在了穿了短裙的林智妍的腿上，小情侶之間的互動時有發生。



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