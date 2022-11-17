全新動作犯罪影集、由池昌旭＆魏河俊主演的《The Worst of Evil》將於2023年在Disney+獨家上線！

當一個惡名昭彰的國際販毒集團把警方耍得團團轉，甚至讓調查陷入前所未有的膠著，一名警察將冒著一切風險揭露這個十惡不赦的地下犯罪集團...

Disney+最新原創韓劇《The Worst of Evil》今日正式宣布將於2023年獨家上線。《The Worst of Evil》故事背景設定在 1980 年代的韓國，講述調查組織的警官 「姜俊默」（暫譯）臥底加入活耀於韓國、中國、和日本的新販毒組織。

這次主演有由曾主演《便利店新星》、《奇怪的搭檔》、《奇皇后》的池昌旭飾演臥底警察「姜俊默」(暫譯)；曾出演《魷魚遊戲》、《小女子》、《重返18歲》的魏河俊飾演勢力龐大的販毒集團首腦「鄭基哲」(暫譯)；及曾出演《我身後的陶斯》、《購物王路易》的林世美則飾演緝毒警員「柳裕珍」(暫譯)。導演則由曾執導電影《不標準情人》韓棟旭執導。

近日Disney+所公布的一系列最新韓國影音內容，皆是為了完成在2023年前啟動至少50部亞太區原創作品的宏願，《The Worst of Evil》也將成為Disney+豐富韓國影視內容庫的作品之一，此外，還有更多精彩作品已在Disney+上線，包括暗黑系韓劇《黑話律師》，作品講述一名官司勝率 10%的生計型律師被捲入偶然承接的命案當中，一夕之間成了曠世天才詐欺犯「大老鼠」；以及描寫了兩個摯友之間單相思的浪漫作品《單戀原聲帶》。

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