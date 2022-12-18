因為《財閥家的小兒子》回過頭追《舊案尋兇》，沒想到看到這些「熟面孔」！「姑姑」金信祿將加盟第2季與「爺爺」李星民「二搭」

為了「爺爺」李星民 去看《舊案尋兇》，結果《財閥家的小兒子》「大伯」、「李室長」、「炫優媽媽」也出現了！

今年底（2022年）話題作《財閥家的小兒子》，描述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生後成為殺死自己的財閥家的小兒子陳導俊，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事。今晚（18日）將播出第14集，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台收看，臺灣觀眾則可到friDay影音追看哦！

在劇中，曾出演電視劇《少年法庭》、《記憶》、《未生》、電影《南山的部長們》、《北風》等作品的李星民，飾演宋仲基的爺爺「陳養喆」。李星民可謂劇中靈魂人物，‎在第11集更展現瘋狂演技‎，短短一分鐘令劇迷嘆為觀止。隨著作品討論度越來越高，李星民的‎低潮過往‎也再次被提及：出道近40年的他原來曾歷經20年默默無名的時期，更一度要靠太太養。

應該有不少粉絲和小編一樣，因為《財閥家的小兒子》回過頭追看Disney+於今年（2022年）10月底公開的‎《舊案尋兇》‎（共8集）吧？李星民在劇中變身為「老刑警」金宅祿，他突然被捲入一場謀殺案，還成為案件嫌疑人。在真兇的恐嚇之下，對過去案件重新展開調查。劇情懸疑燒腦，節奏也相當緊湊，喜歡「懸疑劇」的觀眾真的必追！







有趣的是，除了李星民以外，還有幾位《財閥家的小兒子》的演員出現在《舊案尋兇》裡：「大伯」尹帝文飾演「毒販」、「李室長」鄭熙泰飾演「同事」、「炫優媽媽」徐正妍飾演「心理醫生兼網漫作家」等。



另外，李星民、景收真、李學周等都將回歸《舊案尋兇》第2季，而《財閥家的小兒子》「姑姑」金信祿則做為新上任的組長「延珠賢」加盟，與「爺爺」再次合作。

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