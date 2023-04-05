允浩回歸戲劇啦！與李沇熹、洪宗玄、文素利主演Disney+《較量人生》（Race）就在下月登場

Disney+全新原創劇Disney+《較量人生》（Race）今日公開首張海報定宣布定檔下月10日。

《較量人生》是檔K-Office韓式職場劇，講述無經歷但憑著熱情進入大企業任職的「朴允祖」，捲入了招聘醜聞後，在多變化的職場孤軍奮戰的故事。由《Hyena：富豪辯護人》金露莉編劇，《20世紀少男少女》李東允導演。

中心人物「朴允祖」由李沇熹飾演，是個無經歷但熱情滿級的大企業合約制員工；洪宗玄飾演大企業王牌「柳載民」，很能調節工作與生活的平衡；文素利飾演所有人的榜樣、業界最優秀公關專家「具伊貞」；鄭允浩（U-Know允浩、鄭允浩）則飾演職員們都幻想成為的年輕CEO徐東勛。

以上四位主角將在公司裡在不同的位置上展開各自的人生賽跑，海報便設計成他們進公司刷卡後的模樣，預告著他們的「賽跑」（Race）要開了，起點就在進入公司這刻。而他們的跑道上會各自出現什麼障礙物、四人會如何影響彼此？敬請期待播出後公開的故事了。



由於這是允浩自2017年與景收真主演的愛情喜劇《Melo Holic》後，時隔6年回歸戲劇圈，想必有許多粉絲相當期待。而這也是文素利自2021年《直到瘋狂》再接演電視劇，是連續接演職場劇。另外，李沇熹在此劇剪了超短髮相當矚目，是她生涯罕見留那麼短的頭髮。



《較量人生》將在5月10日於Disney+獨家公開，製作組期望它能成為所有人都會產生共鳴且能互相打氣的職場劇。

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