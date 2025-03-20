【雷】《宝物岛》记忆杀回！朴炯植遭仇家步步紧逼，怒气值不断上升（EP.7-8）

Disney+复仇剧《宝物岛》上周更新第7和第8集，收视率来到12.3%，再次刷新自身最高纪录、稳居同时段冠军，剧情越来越紧张复杂！

《宝物岛》讲述徐东柱（朴炯植饰）骇入2兆韩元政治秘密资金，为了摧毁企图杀害自己的终极反派、推翻他们的世界，不惜一切展开人生豪赌式复仇。



*以下内容包含7-8集关键剧情！



东柱恢复记忆

目睹姐姐遭遇车祸丧生，确实让东柱（朴炯植 饰）记忆苏醒，但他假装仍然失忆，一边帮姐姐办葬礼，一边在大胡子的辅助下从医院劫走卡车司机，泄愤地将他暴揍到血肉模糊。

誾男（洪华莲 饰）向东柱诉说心意，但东柱将她无情推开，表示自己中枪和姐姐丧命都与她有关，和她在一起没有好事发生，痛苦不已。



许壹导&廉张先策划谋杀

廉张先（许峻豪 饰）被政客施压交出2兆资金的支配权，为转移压力而向车会长要钱。 东柱向会长和许壹导表示已恢复一部份记忆，打开会长金库，拿了美元和金条交给廉张先。 东柱离开后，千九浩发现他遗落了卡车司机的戒指，廉张先以为东柱记忆恢复，前去逼问密码，不料东柱反将一军，用枪指著廉张先和自己表示一概不知。 廉张先认为，比起希望渺茫的2兆韩元，当务之急是除掉东柱这个危险。





廉张先知道东柱对肉桂粉过敏，授意许壹导（李海英 饰）在家族聚餐的点心里加了肉桂粉。 东柱知道对方在试探他，冒著生命危险吃光点心，随后窒息倒地、心脏停跳。 誾男立即对他做人工呼吸急救，送医后勉强保住性命。

廉张先仍不罢休，给了许壹导一只注射器，让他毒死东柱。 关键时刻，东柱突然暴起反杀刺客，随后注视著门外的许壹导，眼中满是愤怒。



誾男决定离婚

东柱住院后，大胡子将东柱的手机和一包物品交给誾男，誾男看到游艇上的求婚影片和已经修复的手链，悲伤不已。 誾男调查撞死东柱姐姐的凶手，在现场影片中看到千九浩，怀疑是廉张先指使; 接著发现继父许壹导出现在求婚游艇附近，更加惊愕。

誾男下定决心跟廉希澈离婚，但千家和廉家签了婚前协议，誾男不仅要失去股份还要支付更大一笔赔偿金。 誾男以影片截图为威胁，请求廉张先允许她「免费」离婚，廉张先表面答应，暗地派人尾随。



下集预告里，车悳熙和政客都想取东柱性命，东柱对廉张先霸气喊话：「等到你的性命足以满足我的复仇时，再杀了你。」



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