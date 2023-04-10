李到晛直进式恋爱方式俘获林智妍芳心：只要有对方的聚会，从来不缺席

涏镇呐，你才是最大的赢家。

《黑暗荣耀》火爆落幕，宋慧乔、李到晛、林智妍等主角阵容实现了人气再攀升。 而该剧还走出了一对现实姐弟恋，女二号林智妍和男一号李到晛正在热恋中，得知这一消息后观众们调侃「最终还是涏镇赢了同珢」（笑）。



日前IHQ节目《Too Much Talker》中就提到了这对热门情侣，MC孙文善提问：「演员爆出恋情的话一般都有应对的顺序吧。」 搞笑艺人黄龙真解释大部份经纪公司先会发布「正在小心翼翼互相了解阶段」的公文，之后再慢慢承认两人正在交往。 另一位嘉宾继续表示：「林智妍和李到晛属於骑虎难下的状态，两人都被拍到一起在停车场的照片了，如果不承认的话更不好。」



接著大家又爆料其实在《黑暗荣耀》拍摄期间两人之间就流淌著微妙的粉红氛围，剧组成员们经常聚会、聚餐，嘉宾崔贞雅称：「李到晛为了接近林智妍，非常积极地参加了聚餐活动。 我听剧组成员说他从来不会缺席聚餐，现在看来是只要林智妍参加，他就肯定会去。」

2020年11月参加电视剧《再次18岁》时，李到晛曾经公开过自己的恋爱方式，并透露「没有什么所谓的理想型，我是直球男类型」。 自称是「直球男」的李到晛在追求林智妍时也非常积极、直进吧！早前李到晛po出过女生为自己煽风的照片，一名女生手拿电动风扇替他吹风，虽然只露出一只手，但后来被网友挖出那只手的主人就是林智妍，两人涂了同色指甲油。 拍戏时据说李到晛还十分贴心地拿毛毯盖在了穿了短裙的林智妍的腿上，小情侣之间的互动时有发生。



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