崔宇植&庭沼珉新剧《宇宙MARRY ME？》首播收视飙5.6%！「假结婚换豪宅」上演「伪新婚夫妇」浪漫同居记

由崔宇植和庭沼珉主演的契约结婚题材新剧《宇宙MARRY ME？》昨晚首播，在SBS电视台达成全国收视率5.6%、最高瞬间7.0%的好成绩，快节奏的剧情让人对第二集感到期待。

第一集铺垫了崔宇植和庭沼珉相遇的背景和过程，以及女方对男方「求婚」的缘由。 柳美里（庭沼珉 饰）婚礼前夕发现男友不忠，虽然已经签约「全租房」、发出婚礼请帖，仍冷静决定离婚及时止损。 一个月后，正要盖章离婚的美里发现自己遭遇全租屋诈骗、马上要无家可归，求助前男友却碰了一鼻子灰，落魄买醉时与金宇宙（崔宇植 饰）偶遇并获得联系方式，因金宇宙与前男友姓名相同、相貌相似而认错人。



好运的是，美里在百货店抽奖活动中获得价值50亿的高级住宅。 实际上百货店已有内定获奖人，不愿把奖品交给美里，开出各种苛刻条件，包括新婚夫妻必须亲自到场领取。 美里的离婚申请还没提交，但前男友已有新欢、拒绝帮忙，於是拜托宇宙假扮「老公」和她一同前往。



《宇宙MARRY ME？》讲述金宇宙与刘美里为了守住高级新婚房头奖，假装结婚同居90天的故事，由《又，吴海英》《恩秀的好日子》导演宋贤旭与《心怀叵测的恢单女》编剧李荷娜联手打造。第2集将於今晚播出，海外观众可在Disney+同步追看。



