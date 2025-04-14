《宝物岛》大结局太傻眼！东柱完成复仇成为大山主人，内心却没有一丝快乐…无意间竟「引狼入室」！

Disney+复仇剧《宝物岛》《宝物岛》上周完结，虽然收视率创下开播以来最高、也是今年所有迷你系列剧最高纪录，但不少观众对这个结局感到非常意外，猜测是为拍第二季做铺垫...

《宝物岛》讲述徐东柱（朴炯植 饰）骇入2兆韩元政治秘密资金，为了摧毁企图杀害自己的终极反派、推翻他们的世界，不惜一切展开人生豪赌式复仇。



金库监禁

东柱对复仇有自己独特的见解：夺走仇人拥有的一切，但让他继续活著。

东柱举报廉张先教唆杀人，廉张先於是加进吞噬大山集团的计划，指使议员泄露「千会长失智」的消息，令大山股价大跌。 东柱不允许大山流入廉张先之手，动用身边资金买下子公司。



车会长感受到廉张先和病情的双重威胁，亲自向胡联举报廉张先，但被总统熟人拦了下来，还跟廉张先提前小酌庆祝。 喝醉的廉张先回到车上，殊不知司机已被换成东柱。 东柱向廉张先注射一针，廉昏沉谁去，再醒来竟置身於大山集团金库内，出入密码只有东柱一人知晓。

一年后，所有人都以为失踪的廉张先已死，廉妻也放弃寻找，并将大宅改为幼稚园。 廉张先捐出名下所有财产以换取自由，东柱终於完成复仇、成为大山的新主人，怎知一阵悲凉涌上心头，反而感到更加迷茫。



大结局竟是鸠占鹊巢？ ！

车兑允自认不适合在大山电子工作，希望和母亲一起离开，但车悳熙将全部希望寄托在儿子身上，拒绝了他的提议。 地先愚将车兑允视为碍眼的竞争对手，假装亲密地跟他坐在天台喝咖啡拍照，随后趁兑允不注意，将他推落下去...

兑允死前将合照传给东柱，东柱这时正在自我放逐，独自搭船来到当初中枪的海域，依照父亲遗愿洒下他的骨灰。 东柱独自坐在船上，手中拿著一把枪，不知要作何决定。



另一边，车悳熙失去儿子失魂落魄、住进医院，地先愚、地荣秀和车会长一起拍了全家福，母子表情得意洋洋，父亲则似乎对眼前的状况感到迷茫困惑。

网友看完大结局纷纷表示傻眼：「我看了什么」「东柱也太惨，所有亲人都死了」「公司金库加装洗手间怎会没人知道」「兑允被先愚推过一次怎还敢站在那边」「誾男后半段超没存在感」「演员们辛苦了」。 有观众猜测，东柱的复仇动力来自失去亲人，也许同父异母弟弟兑允之死，意味著他会回到大山开展新一轮复仇，也是暗示将继续拍摄第二季。

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