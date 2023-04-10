《离婚律师申晟瀚》最终回收视几乎翻倍创新高！曹承佑：「100％满足了我的作品，只有12集太可惜！」

JTBC《离婚律师申晟瀚》昨日播出最终回，收视率也直逼双位数，这部作品是一部相当温馨的电视剧，虽说是以律师为背景为不同家庭调解离婚状态，但更吸睛的却是律师曹承佑三人的老友之间的深厚情谊，以及在过程中不忘为自己的妹妹复仇的最终结果。各主要演员们也表达了终演感想。

《离婚律师申晟瀚》剧情描述从一位钢琴教授申晟瀚（曹承佑饰）因妹妹意外死亡，为查明真相而变身为一位律师，他的老友赵净湜（丁文晟饰）以及张炯瑾（金成均饰）也在他身边助他一臂之力，最终他是否能顺利夺回侄子的监护权？



饰演主角申晟瀚的曹承佑，在剧中的角色相当温暖有人情味，虽然是钢琴教授却在独处时哼唱著老式演歌，与老友一起订购小菜分装时还会斤斤计较。曹承佑表示《离婚律师申晟瀚》对他来说是一部相当特别的作品，不过只有12集的长度实在太可惜了，目前还有点难离开这个角色。曹承佑也说这是100％满足了他的作品，剧情温暖，对他来说也是一个很大的安慰，他也因此爱上了所有同剧演员们，内心感到相当幸福。



在剧中以委托人登场，最后进到申晟瀚律师事务所工作，在逆境中得到勇气而重获新生的电台主持人韩惠轸，也表示能够与许多优秀演员们合作，让她感觉到像作梦一样不真实，现场总是相当温暖也充满笑声，也难忘大家给她的鼓励。



而从分居被离婚的男人，在剧情后段竟与拉面店老板姜末今开启了新恋情的事务长金成均，将这个角色的细腻内心表现得相当出色写实，他也表达对於这么快就播映完毕感到有些可惜，非常想念申晟瀚办公室、拉面店、不动产办公室等等地方，以及与大家相处的时光，更希望有机会能够再度合作。



在三位好友中总是表现得相当搞笑的丁文晟，可说是本剧中的搞笑担当，他也表示《离婚律师申晟瀚》是一部相当温暖人心的作品，和大家一起分享美好的故事，一起哭一起笑，也一起加油向前走，也希望这部作品能够带给观众们温暖，让大家心中都充满爱。



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