韩媒调查2024业界最期待作品：《鱿鱼游戏2》、金泰梨辛睿恩《正年》、曹政奭申世景《细作》

韩媒《TVDaily》近日为迎「2024青龙年」，特别访问29家经纪公司（包括BH娱乐、SM娱乐、Namoo Actors等）共80名放送相关人士进行问卷调查，从电视剧和OTT作品各选一。
电视剧
第一名是金泰梨主演的tvN《正年》，获16票。《正年》改编自同名漫画的时代剧，讲述1950年代韩战之后，少女进入女性国剧团的成长故事，除了金泰梨，还有辛睿恩、罗美兰、文素利与郑恩彩等超强女演员阵容。投票理由不乏「金泰梨值得信赖」、「原作人气高，好奇电视剧如何改编」、期待以女性为中心的叙事」。
第二名是曹政奭与申世景携手的tvN《细作，魅惑之徒》，获12票，剧情描述内心自卑的王，和欲推翻他而成为细作的女人，两人残酷的命运和恋爱。选择的理由是「曹政奭与申世景的相遇值得信赖」、「故事情节看似扎实、选角组合很好」。
三到五名分别是全钟瑞与文相敏主演的tvN《Wedding Impossible》（不可能的婚礼，9票）、高允贞与申诗雅的tvN《机智医生生活》外传《机智实习医生生活》（8票）、李浚赫和韩志旼SBS《问候的关系》（6票），后续还有MBN《打包袱—盗取命运》外传《世子消失了》（4票）、ENA《夜限照相馆》（2票）、tvN《眼泪女王》（2票）和目前已播出的tvN《和我老公结婚吧》（2票）。
OTT
OTT备受期待冠军是《鱿鱼游戏2》，以21票压倒性拿下胜利。除了第一季班底李政宰、李炳宪与孔刘回归，还有任时完、梁东根、姜河那、朴成勋与BIGBANG前成员T.O.P.加入，光是第一季的故事就足以期待第二季，再加上阵容更令人好奇，那还能不期待吗？
紧追在《鱿鱼游戏2》后头的则是朴叙俊与韩韶禧主演的《京城怪物2》（获10票，今日将播出第一季第二部分）、朴持厚与尹灿荣主演的《僵尸校园2》（7票）、热门恋爱综艺《换乘恋爱3》（5票）、朱智勋与秋英宇主演的《外伤重症中心》（4票）。
后续还有同样获得3票的金贤珠与朴喜洵二搭的《遗赠的秘密》（前译先山）、李栋旭与金慧峻主演的《杀人者的购物中心》、孔刘和徐玄振主演的《Trunk》。以上OTT作品仅《换乘恋爱》与《杀人者的购物中心》非Netflix原创作品，前者实际上也算电视作品，由tvN制作，后者是Disney+出品。
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