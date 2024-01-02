「最強戀綜」來襲！舊愛新歡二選一，《換乘戀愛3》上演冬日揪心戀曲！

分手後應否做朋友，向來都是千古難題，如果還要和舊愛同一屋簷下，你又會如何處理？號稱「最強戀綜」，韓國超人氣戀愛真人騷《換乘戀愛3》已於12月29日開播，想快人一步見證這段冬季戀歌。

引發觀眾共鳴

韓國戀愛實境真人秀《換乘戀愛》邀請五對已分手的素人情侶入住同一間屋子，十位年輕男女在拍攝期內朝夕相處，他們不僅會看到前任與別人大玩曖昧，自己也要選擇是否挽回舊愛，還是展開一段新戀情。《換乘戀愛》設定新穎，並以普通人的愛情故事引發觀眾共鳴，因此深得年輕女性觀眾喜愛！節目第一季播出期間，實時佔有率高達97%，同時榮登TVING平台歷代各類排行收視冠軍，更獲頒第一屆青龍系列大獎「綜藝節目最優秀作品獎」，聲勢備受看好。



捧紅無數素人

除了以上種種原因，《換乘戀愛3》的另一看點，正是一眾成員顏值封神！他們亦憑節目人氣急升，如《換乘戀愛2》賢圭出演前只是一位大學生，現時 Instagram 追蹤人數不但暴升至近80萬，他亦深受廣告商歡迎，受邀現身各大時尚活動；另一人氣出演者海恩更由空姐晉身百萬網紅，人氣完全不輸明星藝人！據悉《換乘戀愛3》製作團隊在去年3至10月期間，向多達三萬位素人發送訊息招募參與，而在釋出的預告中， 新一季參演者人人擁有高顏值，有望再度掀起「換乘潮」！



由原班人馬Simon D、李龍真、金叡園和Yura主持的韓國戀愛綜藝節目《換乘戀愛3》現已在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看《玩什麼好呢？》、《我家的熊孩子》、《全知干預視角》、《認識的哥哥》和《兩天一夜 第四季》等人氣韓綜，緊貼韓國綜藝潮流。

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