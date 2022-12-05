終於定了！《愛的迫降》編劇朴智恩新作《眼淚女王》找來金秀賢&金智媛，扮演豪門夫婦

備受矚目的新韓劇《眼淚女王》終於敲定主演陣容，韓流男神金秀賢搭檔實力派小花金智媛。

《眼淚女王》是《來自星星的你》、《賢內助女王》、《愛的迫降》、《藍色大海的傳說》等精品熱播韓劇執筆者朴智恩編劇的全新推出的又一力作，由《黑道律師文森佐》導演金熙元掌鏡，強強聯手足以令人十分期待。 沒想到該劇主演陣容邀請了金秀賢和金智媛，兩人將扮演夫妻，為新劇增添色彩。

據悉，金秀賢在劇中飾演全村的驕傲、QUEENS集團法務理事「白炫優」，金智媛出演QUEENS集團第三代財閥、QUEENS百貨店的高傲女王「洪海仁」，兩公婆陷入危機之中，攜手突破困境，感情也越來越好，朴智恩編劇透露將要打造出一部融合幽默與家庭倫理的感動之作。



金秀賢自退伍之後，作品甚少，也就客串過《德魯納酒店》、《愛的迫降》以及主演過《雖然是精神病但沒關係》和《某一天》等幾部作品，對於粉絲來說根本不夠看，這次傳出他確定出演《眼淚女王》的消息後另粉絲們十分雀躍。 而這將是金秀賢繼《來自星星的你》和《製作人》後，第三次與朴智恩合作。

金智媛前不久剛剛在熱播劇《我的出走日記》中有出色的演出，完美詮釋了「美貞」一角，讓人領會到她不只顏值高更有演技實力。 出道這些年，金智媛主演的作品雖然不多，但部部都是經典，《太陽的後裔》提升了她的知名度，《三流之路》贏得多個獎項，加上《我的出走日記》展現多樣演技和面貌，她也被無數觀眾稱讚「很有挑劇本的眼光」。



此外，《眼淚女王》將於2023年上半年開機，下半年與觀眾見面。

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