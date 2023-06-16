朱智勛再穿白袍！隔十年加盟Netflix醫療劇《重症外傷中心》，搭檔《綠洲》秋英宇&《Mouse》夏英&《犯罪都市2》鄭宰光

Netflix今日終於公開新劇《重症外傷中心》的主演及主創陣容，包括朱智勛、秋英宇、夏英、鄭宰光、尹敬浩在內，一起來看！

《重症外傷中心》改編自由真實醫生撰寫的同名網路小說，故事發生在越是救治患者越是虧錢的大學醫院重症外傷組，講述曾在戰爭地區工作的天才外科專門醫生來到這裡，將有名無實的重症外傷組改造為真正救人的重症外傷中心的故事。 原著小說人氣頗高，還改編成連載網漫，中文版由LINE WEBTOON刊載。



曾在Netflix另一部人氣影集《屍戰朝鮮》擔任主演的朱智勛將出演男主角「白江赫」，是一個從不向現實妥協的天才醫師，總是如推土機般一路前進、不知後退。



值得一提的是，朱智勛2013年曾主演MBC醫療劇《Medical Top Team》，這一次是時隔10年再次穿上醫生白袍。 而《重症外傷中心》原著作者也曾許願由朱智勛擔任主演，確定消息一出，作者也在IG火速轉發慶祝XD



在《學校2021》《綠洲》裡有亮眼表現的秋英宇，將飾演剛剛開始經歷外傷外科艱險工作的一般外科醫師「楊載源」，也是白江赫的第一個弟子。



《梨泰院Class》尹敬浩飾演肛門外科教授「韓宥林」，因為大弟子楊載源被白江赫搶走而對他懷恨在心，格外留意他的一舉一動。



曾出演《現正分手中》《Mouse》等作品、在《非常律師禹英禑》飾演落跑新娘的演員夏英，將飾演富有責任感的重症外傷組護士「千薔薇」。



2021年憑電影《人生二好三壞》斬獲青龍獎最佳新人、在《犯罪都市2》飾演忙內刑警的鄭宰光，將飾演即將參加考試仍負責各種手術的麻醉科住院醫師朴京元。



為《重症外傷中心》擔任導演是曾與朱智勛合作電影《好朋友們》的李道允（音），負責劇本的是《獵鑽緝兇》崔泰江編劇。

這是Netflix投資製作的第一部醫療主題韓劇，將展現男主如何帶著強烈的使命感努力救死扶傷、追隨他的組員如何成長，以及重症外傷組不顧危險奔赴現場的積極表現，力圖為觀眾帶去暢快淋漓的追劇體驗。

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