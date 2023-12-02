《和我老公結婚吧》明年（2024年）元旦首播！朴敏英、羅人友「高度還原」網漫造型

Line Webtoon《和我老公結婚吧》在臺灣也擁有超高人氣，劇照和網漫一對比，就更加期待了！

tvN新劇《和我老公結婚吧》改編自同名網路小說，同名網路漫畫也擁有高人氣，描述目睹摯友和丈夫出軌並被殺害的女人回到10年前、經歷第二次人生，將像臭水溝般的命運還給他們，並開拓屬於自己命運的故事。由朴敏英、羅人友、李伊庚、宋昰昀、李起光、孔敏貞等主演。

‎首波預告‎相當有意思，令觀眾聯想到近年很火紅的戀愛綜藝節目。飾演「姜智媛」的朴敏英戴著細邊框眼睛、拘謹不安地環視四周，並小聲地自我介紹：她和X（前任）是社內情侶，性格內向的她很少跟人見面，唯一主動接近她的人就是X，X成為她唯一的家人。但到了最終選擇時間，智媛激動表示：「我不會選擇X，因為我被最好的朋友和丈夫殺害了！」

畫面閃過穿著病服的智媛把老公（李伊庚 飾）和摯友（宋昰昀 飾）捉姦在床，隨後被推倒在血泊中。智媛褪去先前柔弱的氣質，眼中只剩憎惡與決絕，暗示她即將展開「以牙還牙」的復仇計劃。

（預告可以搭配網漫的宣傳片來看，可以感受到劇組用心還原名場面！）







‎為了完美詮釋「姜智媛」‎，朴敏英在「癌症患者」設定方面付出極大努力，體重更減到只剩37公斤。她穿著病服、戴著帽子，瘦削凹陷的臉頰和蒼白的面色，暗示智媛在艱難的治療和疲憊的生活中即將崩潰。

（網漫裡的姜智媛）







曾主演《月升之江》、《魔咒的戀人》等電視劇的羅人友，則飾演智媛公司的上司「劉志赫」，他將成為智媛重生後的最大幫手。若按照網漫的發展，也能了解到志赫的視角，原來他從很久以前就一直注視著智媛。而「黑框眼鏡」儼然成為「部長」志赫的經典造型之一。

（網漫裡的劉志赫）

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