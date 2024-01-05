韓媒調查2024業界最期待作品：《魷魚遊戲2》、金泰梨辛叡恩《正年》、曹政奭申世景《細作》

韓媒《TVDaily》近日為迎「2024青龍年」，特別訪問29家經紀公司（包括BH娛樂、SM娛樂、Namoo Actors等）共80名放送相關人士進行問卷調查，從電視劇和OTT作品各選一。
電視劇
第一名是金泰梨主演的tvN《正年》，獲16票。《正年》改編自同名漫畫的時代劇，講述1950年代韓戰之後，少女進入女性國劇團的成長故事，除了金泰梨，還有辛叡恩、羅美蘭、文素利與鄭恩彩等超強女演員陣容。投票理由不乏「金泰梨值得信賴」、「原作人氣高，好奇電視劇如何改編」、期待以女性為中心的敘事」。
第二名是曹政奭與申世景攜手的tvN《細作，魅惑之徒》，獲12票，劇情描述內心自卑的王，和欲推翻他而成為細作的女人，兩人殘酷的命運和戀愛。選擇的理由是「曹政奭與申世景的相遇值得信賴」、「故事情節看似紮實、選角組合很好」。
三到五名分別是全鐘瑞與文相敏主演的tvN《Wedding Impossible》（不可能的婚禮，9票）、高允貞與申詩雅的tvN《機智醫生生活》外傳《機智實習醫生生活》（8票）、李浚赫和韓志旼SBS《問候的關係》（6票），後續還有MBN《打包袱—盜取命運》外傳《世子消失了》（4票）、ENA《夜限照相館》（2票）、tvN《眼淚女王》（2票）和目前已播出的tvN《和我老公結婚吧》（2票）。
OTT
OTT備受期待冠軍是《魷魚遊戲2》，以21票壓倒性拿下勝利。除了第一季班底李政宰、李炳憲與孔劉回歸，還有任時完、梁東根、姜河那、朴成勳與BIGBANG前成員T.O.P.加入，光是第一季的故事就足以期待第二季，再加上陣容更令人好奇，那還能不期待嗎？
緊追在《魷魚遊戲2》後頭的則是朴敘俊與韓韶禧主演的《京城怪物2》（獲10票，今日將播出第一季第二部分）、朴持厚與尹燦榮主演的《殭屍校園2》（7票）、熱門戀愛綜藝《換乘戀愛3》（5票）、朱智勛與秋英宇主演的《外傷重症中心》（4票）。
後續還有同樣獲得3票的金賢珠與朴喜洵二搭的《遺贈的秘密》（前譯先山）、李棟旭與金慧峻主演的《殺人者的購物中心》、孔劉和徐玄振主演的《Trunk》。以上OTT作品僅《換乘戀愛》與《殺人者的購物中心》非Netflix原創作品，前者實際上也算電視作品，由tvN製作，後者是Disney+出品。
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