大勢《王后傘下》文相敏可望光速推出新作品！可望與《紙房子》全鐘瑞搭配演出 《不可能的婚禮》

《王后傘下》才剛剛播畢，在劇中表現搶眼的新人演員「成枏大君」文相敏，之前已傳出受到數十家廣告廠商的青睞，自然也有後續的作品找上他擔綱演出，而近日所傳出可能成為他下一部新作品的是與《紙房子》全鐘瑞搭配的《不可能的婚禮》，文相敏也可望躍升為男主角。

日前文相敏所屬經紀公司也曾向韓媒表達，《不可能的婚禮》的確是他們正在討論的下一部作品，但仍未能確定是否有機會接演。《不可能的婚禮》將改編自網路小說，劇情描述一位感情取向是同性戀的財閥繼承者，準備與一位無名的女演員進行假結婚，女演員與帥氣又有野心的小叔相遇後，婚姻之路可能生變，而又將有什麼樣的情感變化？



文相敏剛結束《王后傘下》的演出，劇中他與母后金惠秀的互動自然，演技相當內斂，外型也非常高挑帥氣，更擁有悲傷與堅定的雙重眼神表現，深受廣大觀眾喜愛，本次他所接到的提案是《不可能的婚禮》中野心小叔的角色，與他給人的模範生乖乖牌感覺非常不同。



而本劇的女主角則邀請橫跨大小螢幕，演技相當多變的全鐘瑞，她曾與劉亞仁合作演出電影《燃燒烈愛》、也搭配孫錫求演出電影《配對遊戲》，最近更演出《身價》以及《紙房子：韓國篇》而受到矚目。日前全鐘瑞所屬公司也表示正在研討是否出演。



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