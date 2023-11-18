李浚赫要演羅曼史了！與韓志旼合作SBS新劇《問候的關係》，女總裁X男秘書令劇迷期待

李浚赫的作品也是一部接一部：《非法正義》→《好或壞的東載》→《問候的關係》！

粉絲狂歡！SBS近期宣佈新劇《問候的關係》將由韓志旼、李浚赫主演，預計於明年（2024年）首播。該部作品描述除了工作外什麼都不會做的獵頭公司女總裁，與育兒、生活、工作都做得很好的男秘書，兩人之間治癒的羅曼史。

韓志旼飾演「姜智潤」，僅創業5年就把自己打造成業界亞軍的CEO，是20代女大生最崇拜的對象。能力佳、外貌佳，不過姜智潤的性格乾脆俐落、說話直言不諱，完全不謙虛所以自尊心也高，通過柳恩浩的安慰才得以療癒受傷的心。

李浚赫飾演「柳恩浩」，擁有帥氣外貌與結實身材，和西裝完全是絕配。是一位獨力扶養6歲女兒的單親爸爸，堅強與溫柔共存的人物。

한지민 이준혁의 CEO와 비서의

힐링 로맨스여 오라오라오라 pic.twitter.com/0YaiPeYZFP — 라온 (@no__uveau) November 17, 2023

已經有網友合成兩位演員的照片，女總裁和男秘書的畫面這不就有了嘛，太速配了吧！

잘 나가는 회사의 유아독존 CEO (한지민)x 육아와 살림까지 잘하는 싱글대디 비서 (이준혁)

이 짤들만 봐도 어떻게 나올지 상상이 가서 너무 좋음 ~!~! pic.twitter.com/br5XJ45ZmS — llllllllang (@cerlubluu_) November 17, 2023

再多看幾張「效果圖」，是不是化學反應爆棚？似乎已經可以預感到又一部「人生作品」即將誕生了～

另外，李浚赫目前以Disney+‎《非法正義》‎活躍中，目前正在拍攝《秘密森林》延伸劇‎《好或壞的東載》，而最新消息是與韓志旼合作《問候的關係》，令不少粉絲表示：「可以看到這麼多不同李浚赫的面貌，真的太幸福～」

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