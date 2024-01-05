李英爱根本是媒体公关大师！《大指挥家》李英爱涉毒品疑云让乐团近乎瓦解～她的音乐路可能就此止步吗（EP.7 – 8）

[有雷]从开播时充满气场的《大指挥家》，在李英爱的身世背景渐渐揭开后，似乎蒙上了一层灰，她信誓旦旦加入汉江爱乐乐团，却遭受到各方的挫折与自身的心魔。除了烦恼自己是否罹患遗传疾病，还被指控持有毒品，令乐团的声势一落千丈。

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车世音（李英爱饰）忍痛送别了母亲，也再度提醒自己应该面对50％高遗传率的遗传病，而她也终於主动到院进行抽血化验。她希望重振旗鼓，甚至在团内提出了盲选的机制，虽然大家已经是资深乐手，但世音觉得大家可能因为安逸而忽略了增进自己的实力，这点让所有乐手都觉得很不合理，人人神经紧绷。



测验后也由世音选出了两位男性团员必须被淘汰，而这两个人的不稳定却都是来自於吸毒后的副作用。两人遭到开除的隔天，还指称毒品来源就是指挥，因此警方前来搜索，在车世音办公室找到毒品，於是将她带回讯问。即使她并无嫌疑，汉江爱乐的形象也立刻一落千丈，团员们都纷纷离职去其他地方找工作。车世音说什么也不能让她的乐团蒙羞，甚至分别找上每一位团员，表示自己愿意减薪，以加薪换取他们回到乐团。



车世音被人侵入办公室并放置毒品，被年轻的首席露娜看见了神秘的安全帽男子，她怀疑这就是原本在乐团内的毒虫金奉柱。而金奉柱在某晚还打电话给世音，世音正因为喝醉了而神智不清，隔日世音被警察打来的电话给吵醒，得知金奉柱的遗体在汉江被发现，而世音是最后与他通话的人，但世音却完全想不起来自己做过什么。



世音为了让乐团再度被重视，於是打算引发媒体话题。之前她说什么也不愿意拍摄的夫妻相处纪录片，她竟然直接找上电视台表达希望拍摄，但前提是要对所有人保密，也指定由外遇的前夫金弼来主持访问。并且车世音会在正式播出前，宣布自己与金弼离婚的消息。听到离婚消息，会令观众们更好奇这段夫妻相处的纪录片。



世音在检查结果未明朗前，再度站上舞台，脑中却不断出现已过世的金奉柱以及母亲的身影，导致她指挥到最后直接晕倒在台上！她是否已出现遗传病雷明顿氏症的现象了呢？



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