《機智醫生生活》衍生劇《機智實習醫生生活》陣容確定！背景是婦產科，有機會看到「楊碩亨」來客串嗎～

tvN新劇《總有一天會機智實習醫生生活》是《機智醫生生活》的衍生劇，講述大學醫院教授和實習醫生們真實的醫院生活和友情故事。

繼演員高允貞之後，申詩雅、韓藝智、姜有錫、鄭俊元確定出演。



之前因「大勢演員」高允貞確定出演而備受矚目，再加上通過電影《魔女》展現強烈存在感的申詩雅和通過《機智實習醫生生活》出道的新銳韓藝智、擁有堅實穩定演技的姜有錫、以出色的角色消化力完成影視作品的鄭俊元，將與高允貞一起在劇中飾演「律帝鍾路醫院」實習醫師，爲真實實習生活增添力量。



特別是《機智實習醫生生活》的背景將從「律帝醫院」轉移到「律帝鍾路醫院」，審視在低出生率時代進入冷門科的實習醫師們的生活，以反映現實世界的真實故事與觀眾見面。雖然目前一切都很遲鈍，但期待實習醫生們的疲憊、孤軍奮戰成長的每一刻，都能給觀眾帶來深深的共鳴。不知道有沒有機會看到「婦產科」的楊碩亨（金大明 飾）和秋敏荷（安恩眞 飾）來客串呢？



《總有一天會機智實習醫生生活》是申沅昊導演和李祐汀編劇作為創作者參與其中，由《在陌生的季節相遇》李民秀導演執導，《請回答1988》、《機智醫生生活》助理編劇金宋熙執筆，預計在2024年上半年播出。



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