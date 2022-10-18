SBS《Trolley》都還沒播，金賢珠&朴喜洵宣布二搭N台《先山》！夫妻→繼承者&刑警

金賢珠&朴喜洵越看越有CP感！賢珠歐膩也要變成N台女兒了吧！

Netflix今日宣布了全新原創韓劇《先山》陣容，由金賢珠、朴喜洵、朴秉恩與柳炅秀主演，其中金賢珠與朴喜洵是二度搭檔主演！



「先山」（선산）意指先人的墓、祖墳。《先山》故事從一個家族裡被遺忘的叔叔過世後開始，在繼承了叔叔留下的祖墳之後，家族的秘密開始被一一揭露……此劇由《地獄公使》編導延尚昊撰寫劇本並參與企畫，導演是和延相昊合作多次的《屍速列車》系列副導演閔洪南。

金賢珠飾演祖墳的繼承者「尹瑞夏」，尹瑞夏因為叔叔的去世突然繼承了祖墳，被捲入一系列不祥之事。朴喜洵飾演具有敏銳調查直覺的刑警「崔成俊」，直覺鎮上發生的不幸之事和尹瑞夏繼承了祖墳有關係，展開真相挖掘。



朴秉恩則飾演崔成俊的後輩亦是刑警班長「朴尚敏」，因為過往的事情面對成俊有著自卑感和嫉妒心。柳炅秀飾演尹瑞夏同父異母的弟弟「金英浩」，突如其來的出現讓尹瑞夏陷入混亂，為整個故事製造緊張氣氛。



特別的是，金賢珠是繼《地獄公使》、《靜_E》第三度與延尚昊與Netflix平台合作，也許算得上是「Netflix的女兒」了吧！還有網友稱其「Netflix新女王」呢！



而金賢珠和朴喜洵的二度搭檔更是令人驚喜，因為首次搭檔的SBS電視劇《Trolley》連播都還沒播啊！‎《Trolley》裡兩人飾演夫妻，預計會在今年12月首播，播出前就有不少網友期待，看好他們同台飆演技。據傳，《Trolley》也會在Netflix播出。



目前《先山》尚未透露播出時間，觀眾們也許可以先等待12月的《Trolley》。

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