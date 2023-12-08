《魷魚遊戲》導演黃東赫：「敬請期待第二季更深入精彩的故事情節！」

黃東赫導演表示，第二季即將有嶄新的遊戲，新的人物角色設定，展開更深入的故事，希望觀眾們可以期待。《魷魚遊戲2》更透過了Netflix公開第二季部份攝影棚的設置，更讓大家感到相當好奇。導演也表示從2023年7月開始認真投入第二季的拍攝，雖然感到有壓力，但仍會努力以好的作品來回報觀眾。



美術指導團隊同樣感到責任重大，也正在努力完成所有導演的藍圖與主題意識，且第一季推出時也受到了Covid-19的疫情影響，所以當時並沒有機會事先公開攝影棚，目前疫情算是趨緩，於是公開了部分的區域讓大家先睹為快。2021年公開的《魷魚遊戲》讓Netflix創下了史上最多觀眾收看紀錄，引發全球旋風，黃東赫導演以及演員李政宰也因這部作品獲得了艾美獎的最佳導演獎以及最佳男主角獎。



而《魷魚遊戲》更衍伸出真人秀，招募456位參賽者，在幾乎同樣的環境之下進行遊戲，其中也不乏心理戰，以及運氣也是很重要的一環，開播後也連續兩週創下了英語圈系列的最高收視率，甚至也再度拉抬了重新收看《魷魚遊戲》第一季的觀眾人數。《魷魚遊戲2》將由李政宰、李秉憲、任時完、姜河那、朴成勛、魏河俊、梁東根、元智安、孔劉等演員共同演出，預計拍攝行程將延續到明年，具體公開時程尚未確定。



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