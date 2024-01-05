财阀千金也穿平价款！「三星长公主」李富真出席活动全身套装不过11万韩元，竟是韩剧富豪女主爱用牌

韩国三星集团会长李健熙长女、现任新罗酒店社长李富真日前出席奖学基金会活动，一身灰色套装引起网友关注：以为是昂贵名牌，实际上竟是不到12万韩元的本土平价品牌。

「杜乙奖学金基金会」是韩国第一个专门以女性为对象的奖学金基金会，去年底确定新一届获奖学生名单后於本月4日举办了证书授予仪式。李富真作为基金会理事长也出席了仪式，与学生们亲切见面合照，还摆出脸颊爱心pose，完全没有财富千金的架子，现场气氛十分融洽。





作为韩国顶级财阀的千金、《富比士》认证的韩国女首富，李富真每次出席活动的穿搭都是民众关心焦点，低调优雅又舒适自在的品味也一直受到好评。 但有网友发现，李富真这一天的灰色套装居然不是什么奢华名牌，而是来自韩国本土设计师的超级平价品牌，官网定价只有11万9700韩元，相当於台币2814元、港币709元，似乎是有心通过此举对获奖学生表达鼓励。



该品牌在2009年第一次推出，不少韩剧女主角都有穿过，例如《黑暗荣耀》朴涎镇、《财阀家的小儿子》毛贤敏、《The Penthouse上流战争》千瑞璡，以及《SKY Castle》廉晶雅、尹世雅、吴娜拉等等。







韩网友对李富真的做法十分有好感：「即便是作秀也很有诚意」「好过那些看不懂场合和气氛的政客」「衣服很适合她，高档又有气质」「反省我为何穿著15万元的裙子」「一看就是品牌方藉机宣传，但换了是我也要积极宣传」「李在熔去过的釜山鱼饼店销量涨了三倍，这家店也要火啦」。



此外，「杜乙奖学金基金会」是根据三星集团创办人李秉喆的夫人朴杜乙的意愿，由李秉喆长女、韩松集团前顾问李仁熙在2000年创立，是韩国第一个也是唯一一个专门面向女性的奖学基金会。 每年从韩国16间大学的新生中选拔女学生，从大二开始资助全额奖学金及自我开发费用，过去23年来总共为670名女学生授予了109亿韩元奖学金。

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