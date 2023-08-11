全女性陣容！《正年》金泰梨&辛叡恩&羅美蘭&文素利參演，講述女性成長故事

漫改劇《正年》公開主演陣容，女性角色陣容好強大！

《正年》官宣選角名單，確定由金泰梨、辛叡恩、羅美蘭和文素利主演，並將於9月正式開機拍攝，於2024年開播！超強的全女性陣容即刻就引發了極大的關注。 《正年》改編自於連載的同名人氣網路漫畫，由《衣袖紅鑲邊》的鄭知仁導演執導與韓版《想見你》（《走進你的時間里》） 的崔孝妃編劇執筆，圍繞上世紀50年代的女性國劇團展開，講述了一無所有但卻擁有一副好嗓子且夢想成為盤索里（韓國傳統曲藝的一種）演員的木浦少女尹正年和國劇團員之間的成長故事。

首先是女主角、天才盤索里少女「尹正年」，確認由金泰梨出演，前不久殺青的電視劇《惡鬼》中她的演技再次升級，細膩情感與眼神變化拿捏得當，新劇中演回熱血少女另觀眾們十分期待。



勇奪第二屆青龍電視劇大賞新人獎的辛叡恩飾演「尹正年」的最強競爭對手「河英瑞」，無論聲音還是舞蹈，她都是團中數一數二的出色人物，就連出身都無可挑剔，她與「尹正年」將擦出怎樣的競爭火花呢？



羅美蘭飾演性格剛直、霸氣全開的的梅蘭國劇團長「姜素福」，是帶領著團員們勇闖藝術圈的事業型女強人。



文素利飾演「正年」的媽媽「徐容禮」，她隱瞞自己曾是天才說唱藝人的過往，獨自一人撫養女兒，這也是文素利和金泰梨繼2018年的電影《小森林》再續母女情緣。

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