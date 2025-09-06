又見超暖咖啡車！金賢珠送《Little Life》劇組咖啡車，印上全體工作人員姓名

繼曝光朴喜洵送金賢珠咖啡車之後，《Little Life》兩名小童星又曝光金賢珠送劇組的暖心咖啡車。

*先前報導回顧：

〈二搭又同門的友誼！朴喜洵送金賢珠咖啡車，暖心又有sense放送金賢珠母胎美人照〉‎

童星姜慧媛的IG日前放上了金賢珠送《Little Life》咖啡車的照片。金賢珠本身已是《Little Life》主演，體恤工作人員辛勞送上咖啡車相當罕見，更特別的是，除了寫上打氣的話語，金賢珠還列出全體工作人員姓名寫「《Little Life》今天的主角」。姜慧媛IG透露不僅如此，金賢珠還送給每一個人環保購物袋，說她是「暖心的天使子英阿姨」。



「子英阿姨」即金賢珠《Little Life》的角色，她飾演「銀河」的阿姨，銀河由另名童星朴秀雅飾演，姜慧媛飾演銀河的好朋友「寶拉」。《Little Life》故事圍繞著得知父母死亡秘密的女孩「銀河」，和她帶著罪惡感的阿姨「子英」。



說到史上暖心的咖啡車，絕對有‎金知碩送庭沼珉咖啡車列出「她的使用法」‎，還有‎金世正送金弼中與薛仁雅、‎李泳知送NCT Mark都寫下長文‎，薛仁雅送金世正也列過所有工作人員姓名。

另外，在金賢珠送劇組咖啡車的隔天，換金賢珠台灣粉絲後援會「金賢珠 Kim Hyun Joo Taiwan LIPS」送咖啡車應援了。朴秀雅IG秀照片，咖啡車上寫「今天也得到賢珠滿滿的愛，得到滿滿的幸福吧」等字眼，還送上每個人紀念吊飾！



更難能可貴的是，其中一名工作人員甚至特地到「金賢珠 Kim Hyun Joo Taiwan LIPS」FB粉絲專頁，用繁體中文留言感謝，並曬出自己把吊飾掛到包包上的照片，也傳達了金賢珠本人非常開心的訊息，非常溫馨。



