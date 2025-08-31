二搭又同門的友誼！朴喜洵送金賢珠咖啡車，暖心又有sense放送金賢珠母胎美人照

金賢珠正拍攝電影《Little Life》（리틀 라이프），和她一同主演的兩名童星，近日發的IG限時動態曝光了朴喜洵（又譯朴熹洵）替金賢珠送應援咖啡車。

童星朴秀雅（박수아）與姜慧媛（강혜원）IG發出了朴喜洵送金賢珠的咖啡車照片，兩人開心合影，標記金賢珠寫「謝謝阿姨」、「大熱天吃了很多甜甜爽口的零食，謝謝招待」。照片還可看見朴喜洵在咖啡車和應援食品上寫下「為電影《Little Life》演員金賢珠及所有工作人員加油」、「來吧～在這裡喝杯咖啡吃完刨冰再走吧」、「《Little Life》fighting」。



最特別的大概是最兩旁的金賢珠幼時照片，還有早年為農心生生烏龍麵代言的廣告畫面了。代言畫面就是為了配合應援食物，特別寫了「刨冰絕了～」，而金賢珠幼時照片應是配合電影《Little Life》和孩子有關的主題，意外提醒大家金賢珠是「母胎美女」（從娘胎以來就是美女）的身分！金賢珠6歲（韓國年齡）就參加「全國漂亮兒童選拔大賽」獲冠軍，該照片就是參賽時的模樣！



《Little Life》是替身處絕境，也希望透過孩子獲得生存勇氣的人們而打造的作品，描述得知父母死亡秘密的女孩「銀河」，和她帶著罪惡感的阿姨「紫英」之間的故事。「紫英」即金賢珠飾演的女孩的阿姨，「銀河」由朴秀雅飾演，姜慧媛則演銀河的摯友「寶拉」。電影本月13日才開鏡。



朴喜洵送金賢珠咖啡車，各種細節讓人看見多溫暖多有sense，金賢珠台灣站形容他「不愧是後援會會長*」且說整台車滿滿粉絲愛。而咖啡車廠商見朴喜洵指定使用的金賢珠小時候照片，也很有sense地說：「今天的主角，從5歲起就有完成型美貌，所有人的Wannabe（都想要的）。」

回顧朴喜洵和金賢珠友誼，兩人2022年搭檔《Trolley：命運交叉點》譜中年愛情，2023年朴喜洵便加入了金賢珠所在的經紀公司YNK娛樂（現為management SEESUN）成為同門，當年一同受《文明特急》訪問時，透露彼此更早就在武術學校認識了，朴喜洵是為了拍《以吾之名》，金賢珠則是《地獄公使》，至少2020年就認識了。去年兩人再度搭檔了《遺贈的秘密》。這次的咖啡車，再次展現了兩人特別的友誼。



*說到朴喜洵為何是「後援會會長」，來自《Trolley：命運交叉點》一次電視台宣傳訪談。朴喜洵講到金賢珠都說好話，說人品好、智慧與美貌兼備，還瘋狂稱讚對方演技，直呼能和她搭檔「太完美」，後製就幫他上了「金賢珠粉絲俱樂部會長」頭銜。（詳情可見‎〈朴喜洵簽新經紀公司再與金賢珠同門！兩人二搭過兩部戲！〉文章後半段整理的採訪）



