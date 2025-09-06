韓流「啦啦隊女神團」河智媛、李珠熙、禹洙漢與朴昭映4美首度合體會粉絲！帶來SOLO舞台及簽名福利超寵粉

近年來許多韓國啦啦隊員前來加入台灣的球團尋求發展，也相當受到台灣球迷們的歡迎，今日更是有四位啦啦隊女神河智媛、李珠熙、禹洙漢、朴昭映合體舉辦「2025 INFINITE VENUS MEET & GREET 無限女神 VIP見面會」，一天更是連續兩場次，吸引了眾多球迷們前來一睹女神風采。





效力於樂天桃猿的河智媛以及禹洙漢，也帶來效力於韓國NC恐龍的李珠熙，和三星獅的朴昭映一起在台灣與粉絲們見面，她們也表示，平時與大家見面總是在球場，她們也必須穿上球隊規定的應援服裝，而見面會可以穿上其他風格的服飾與大家見面，對她們來說也相當開心。





4人被問到是否喜歡台灣的零食呢？李珠熙表示粉絲們曾送給她的「小泡芙」比韓國品牌「Homerun ball」的更好吃，禹洙漢則說有粉絲送台灣式的早餐給她吃，有包著火腿跟起司還有醬料，不知道名字但覺得很好吃，河智媛則是表示剛剛在後台休息時就偷偷吃了粉絲送的牛奶餅乾！朴昭映則是喜歡很多韓國觀光客都愛吃的台灣牛軋餅。





今日一連舉辦兩場次的見面會，4人也都費盡心思準備SOLO舞台送給粉絲們，其中河智媛更是準備了中文歌曲Karencici的人氣作品「愛你但說不出口」，禹洙漢則準備要與粉絲們大玩APT遊戲，會後4位更送上了近距離的簽名以及4加1合照福利，有求必應讓粉絲們大呼賺翻了！其中兩位李珠熙與朴昭映目前尚未長期來台發展，被問到是否有這樣的意願？兩人紛紛表示，如果大家喜歡她們，想在台灣看到她們的話，一定會考慮來台發展！





