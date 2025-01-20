是真粉！李泳知送NCT Mark咖啡車：繼續傾家蕩產地支持你要好好吃飯偶爾為自己開暖氣充分休息

李泳知去年底與NCT Mark合作〈Fraktsiya〉，讓雙方粉絲驚呼「泳知追星成功」，終於和「本命」合作了，上週李泳知送了Mark咖啡車寫下長文，讓粉絲直呼「是真粉」！

Mark 15日IG限時動態認證了李泳知送的應援咖啡車喊「真的瘋了」，咖啡車上印有戴墨鏡的李泳知寫：「首爾產Fraktsiya（按：即兩人合作歌名，臥底之意）來打招呼了，請再聽一遍Fraktsiya。」，還有「Mark SBN（前輩）工作的地方出現了Fraktsiya！！！」、「祝大家2025新年快樂」等等字眼。



最吸引人、且可能讓Mark覺得瘋了的應該是右方密密麻麻的字，李泳知分享完整內容，寫下的長文宛如RAP，部分有押韻也完全沒標點符號：

「李馬克aka李敏亨虔誠的基督徒兼本職天才fraktsiya性格也是天使般k-pop獨一無二人才 name sombody who can juggle 3 teamat the same time with no rest time（按：就問誰可以毫無休息時間同時應付三個團體）nct皇帝天才萬才k-pop惡魔不對是天使大天使以後也會跟著李馬克前輩的帥氣步伐一起應援共鳴聲援傾聽支持歡呼鼓舞支援贊助斗內訂閱bubble買應援棒也去演唱會傾家蕩產地支持你希望要好好吃飯偶爾為自己開暖氣一定要充分休息我李泳知以身為李馬克前輩的後輩為大眾音樂產業做出巨大貢獻的skr hey mark i want you to be長壽 and 萬壽無疆 and be happy at the same time nice to meet you thank you for inviting me to the greatest song of all time fraktsiya多吃點練習加油2025年賺100億吧可能已經有了但還是再賺一次吧thank you」



網友笑說「『2025年賺100億吧可能已經有了但還是再賺一次吧』這不是瘋了嗎」，許多人都覺得很溫馨如「泳知對Mark說各種好話，這就是我們想對Mark說的話」、「真的是最好的粉絲泳知少女」、「泳知少女好可愛……感謝對我們Mark的照顧」、「果然泳知少女就是與眾不同，真了不起是成功的粉絲」。



泳知最早在出道前參與《高等Rapper 3》（2019）就表現對Mark的喜愛，2020在自己的YouTube綜藝《泳知挖掘團》也大方的說自己NCT的本命是Mark，而這件事後來會廣傳是在《雖然沒準備什麼菜》，她在TWICE娜璉和彩瑛面前承認自己訂了NCT Mark和在玹的bubble，提到Mark害羞瞇眼的樣子相當經典。後來兩人有機會同台時，網友也會「放大檢視」李泳知這名粉絲的表情XD。



去年12月Mark主動邀請李泳知合作〈Fraktsiya〉，成為「成德」（성덕、성공한덕후，成功的粉絲之意），兩人在《2024 KBS歌謠大祝祭》也獻上表演，在《2024 MBC歌謠大祭典》還唱了〈Small Girl〉呢！兩人的〈Small Girl〉互動再次掀起討論，有網友笑說泳知對Mark和對D.O.有差異XD，節目將在春節29日初一播出，大家可以期待之。



順帶一提，因為相當少人送咖啡車會寫下如此多的文字，且泳知寫下的字句就像粉絲們常常對偶像的基本生活關懷，也難怪讓人倍感窩心。過去也有一些「超暖咖啡車」的例子，最知名的就是‎金知碩送庭沼珉的咖啡車‎了，‎金世正也曾在給金弼中、薛仁雅的咖啡車上寫長文‎，都是希望片場工作人員能體諒、照顧好友。

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