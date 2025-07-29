朴珍榮收到新劇《100天的謊言》出演提案！有望和金裕貞合作，兩人還曾一起主持過《人氣歌謠》！

哇～這組合讓人期待耶！

新劇《100天的謊言》講述的是京城最強的扒手通過與獨立軍的交易，僞裝到朝鮮總督府就業成爲密探的故事。日前金裕貞、金賢珠確定出演，金裕貞將飾演飾演京城最強的扒手。



今日（29）有韓媒報導，朴珍榮將出演預計明年上半年播出的tvN新週末劇《100天的謊言》的男主角。隨後，BH娛樂回應：「收到《100天的謊言》出演提案，是正在討論中的作品。」



2012年通過電視劇《Dream High 2》出道的朴珍榮，在4個月後的當年5月，以 GOT7 成員的身份進入歌謠界，之後一直進行歌手和演技活動。近年出演《惡魔法官》、《柔美的細胞小將》、《魔女》等人氣電視劇。上個月終映的《未知的首爾》獲得超高人氣，通過「李昊洙」一角展現精湛的演技，目前他正在拍攝新劇《閃亮》。



值得一提的是，朴珍榮和金裕貞在2016年曾一起主持過音樂節目《人氣歌謠》，時隔9年兩人是否會一起合作戲劇作品？也備受期待！另外，《100天的謊言》由《浪漫醫生金師傅》系列、《非常律師禹英禑》劉仁植導演執導，《你喜歡布拉姆斯嗎？》、《Trolley：命運交叉點》柳寶利編劇執筆。

아 ㅁㅊ <100일의 거짓말> 김유정이랑 박진영 둘이 10년 전에 인기가요에서 만난 적 있댄다 pic.twitter.com/PMwIspfSM8 — 루키 (@o3o_rookie) July 29, 2025

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞