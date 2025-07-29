朴珍榮收到新劇《100天的謊言》出演提案！有望和金裕貞合作，兩人還曾一起主持過《人氣歌謠》！
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朴珍榮收到新劇《100天的謊言》出演提案！有望和金裕貞合作，兩人還曾一起主持過《人氣歌謠》！

韓劇   2025年7月29日   星期二13:26   Yuan  

（封面圖源：SBS《人氣歌謠》截圖、BH娛樂）

哇～這組合讓人期待耶！

新劇《100天的謊言》講述的是京城最強的扒手通過與獨立軍的交易，僞裝到朝鮮總督府就業成爲密探的故事。日前金裕貞、金賢珠確定出演，金裕貞將飾演飾演京城最強的扒手。
（圖源：IG@you_r_love、IG@ynkentertainment）

今日（29）有韓媒報導，朴珍榮將出演預計明年上半年播出的tvN新週末劇《100天的謊言》的男主角。隨後，BH娛樂回應：「收到《100天的謊言》出演提案，是正在討論中的作品。」
朴珍榮（圖源：TVDaily）

2012年通過電視劇《Dream High 2》出道的朴珍榮，在4個月後的當年5月，以 GOT7 成員的身份進入歌謠界，之後一直進行歌手和演技活動。近年出演《惡魔法官》、《柔美的細胞小將》、《魔女》等人氣電視劇。上個月終映的《未知的首爾》獲得超高人氣，通過「李昊洙」一角展現精湛的演技，目前他正在拍攝新劇《閃亮》。
（圖源：Viu《魔女》劇照）（圖源：tvN《未知的首爾》劇照）

值得一提的是，朴珍榮和金裕貞在2016年曾一起主持過音樂節目《人氣歌謠》，時隔9年兩人是否會一起合作戲劇作品？也備受期待！另外，《100天的謊言》由《浪漫醫生金師傅》系列、《非常律師禹英禑》劉仁植導演執導，《你喜歡布拉姆斯嗎？》、《Trolley：命運交叉點》柳寶利編劇執筆。

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