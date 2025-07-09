韓經紀公司SEESUN公開「全家福」，一半是《哲仁王后》班底：申惠善、金正賢、車清華、金吝勸

韓國新興經紀公司management SEESUN（前身應是YNK娛樂，以下簡稱SEESUN），近日公開了「全家福」照並宣布官網建置完成，部分演員的組合相當眼熟。

SEESUN全家福照由左至右是金吝勸、金正賢、安成宰、申惠善、金賢珠、朴喜洵、李善（이선）與車清華，除了以《黑白大廚》全球爆紅的安成宰本業是廚師外，其他都是演員，而或許大眾比較不熟的李善是新人演員，曾演BL劇《解開跆拳道的詛咒》男主角之一「周英」。



更特別的是，金賢珠和朴喜洵曾兩度合作，合作過《Trolley：命運交叉點》及《遺贈的秘密》；申惠善、金正賢、車清華與金吝勸四人合作過2021熱門劇《哲仁王后》；申惠善和車清華二度合作過《今生也請多指教》；金正賢、車清華與金吝勸也再合作過《木偶的季節》；車清華與金吝勸更三度合作《鬼宮》。共通點是，這些組合都因戲結緣成為好友，或許是互相介紹，相繼成為了同門。另外，金賢珠和申惠善從未合作過，但因同個公司的關係認識繼而成為好友。整個經紀公司演員們不時彼此應援，「家族愛」滿滿。



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隨著官網上線，各演員的更多個人形象照（簡歷照）亦公開，有興趣的網友可以點進去欣賞欣賞。



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