東方神起最強昌珉竟推出「腳底小卡」！難忘Super Junior婆婆卡&洗澡卡的愛豆再+1

許多愛豆團體年末都會推出Seasons Greetings（年曆套組），有仙后（東方神起粉絲）發現最強昌珉其中一張小卡，竟拍了自己和腳底的合照！

昌珉這張「腳底卡」很快成為話題，包括K-POP歷年到底有哪些荒謬小卡，還有昌珉是如何保養自己的腳底如此光滑無瑕、難道腳底也有工作人員幫忙修圖嗎……有篇X文高達1.5萬轉發，轉發網友說「好羨慕腳底這麼乾淨，我只有雞眼」、「臉真好看……能看到他腳的小卡很珍貴」、「腳很白很漂亮」、「工作人人應該是用大螢幕幫忙修圖腳了吧？」、「比起臉部修圖，似乎更努力修腳」……等等。



日前東方神起直播，昌珉總算回答了自己怎麼會推出這張「腳底卡」，他解釋自己其實不太會自拍也厭倦自拍了，在想點子的時候想到了Super Junior東海的「婆婆卡」和藝聲的「洗澡卡」，所以突發奇想和腳底合照，還公開徵新創意哩！



去年女團fromis_9成員李彩煐和朴池原，就在Super Junior-D&E節目《要來這邊嗎？》，透露過想效仿「婆婆卡」、「洗澡卡」，甚至還有「面膜卡」，只不過公司沒允許。今年8月女團SAY MY NAME成員MEI和HITOMI做客，MEI說自己就是因為小卡認識Super Junior的，點名了「婆婆卡」和「洗澡卡」，令人相當意外XD。



最強昌珉出了「腳底卡」，可以說真正受到影響，是東海和藝聲的傳人了吧XD。

