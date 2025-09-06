又见超暖咖啡车！金贤珠送《Little Life》剧组咖啡车，印上全体工作人员姓名

继曝光朴喜洵送金贤珠咖啡车之后，《Little Life》两名小童星又曝光金贤珠送剧组的暖心咖啡车。

*先前报导回顾：

〈二搭又同门的友谊！朴喜洵送金贤珠咖啡车，暖心又有sense放送金贤珠母胎美人照〉‎

童星姜慧媛的IG日前放上了金贤珠送《Little Life》咖啡车的照片。金贤珠本身已是《Little Life》主演，体恤工作人员辛劳送上咖啡车相当罕见，更特别的是，除了写上打气的话语，金贤珠还列出全体工作人员姓名写「《Little Life》今天的主角」。姜慧媛IG透露不仅如此，金贤珠还送给每一个人环保购物袋，说她是「暖心的天使子英阿姨」。



「子英阿姨」即金贤珠《Little Life》的角色，她饰演「银河」的阿姨，银河由另名童星朴秀雅饰演，姜慧媛饰演银河的好朋友「宝拉」。《Little Life》故事围绕著得知父母死亡秘密的女孩「银河」，和她带著罪恶感的阿姨「子英」。



说到史上暖心的咖啡车，绝对有‎金知硕送庭沼珉咖啡车列出「她的使用法」‎，还有‎金世正送金弼中与薛仁雅、‎李泳知送NCT Mark都写下长文‎，薛仁雅送金世正也列过所有工作人员姓名。

另外，在金贤珠送剧组咖啡车的隔天，换金贤珠台湾粉丝后援会「金贤珠 Kim Hyun Joo Taiwan LIPS」送咖啡车应援了。朴秀雅IG秀照片，咖啡车上写「今天也得到贤珠满满的爱，得到满满的幸福吧」等字眼，还送上每个人纪念吊饰！



更难能可贵的是，其中一名工作人员甚至特地到「金贤珠 Kim Hyun Joo Taiwan LIPS」FB粉丝专页，用繁体中文留言感谢，并晒出自己把吊饰挂到包包上的照片，也传达了金贤珠本人非常开心的讯息，非常温馨。



