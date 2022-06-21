《月刊家》售後！金知碩貼心列出七點「庭沼珉使用法」，網友：這是我看過最甜的咖啡車

那位當初在庭沼珉IG下留言「求關注」的可愛男人，這次變成「偷心犯」，大家看到金知碩列出的「碩知道的庭沼珉使用法」，紛紛表示：「這是我看過最甜的咖啡車」、「這個男人真的有罪！」

於去年（2021年）播出的JTBC電視劇《月刊家》，由金知碩、庭沼珉主演。故事以雜誌社《月刊家》為起點，描述已經工作10年的編輯（庭沼珉 飾），因為存不到錢，還是以繳月租的形式租房。某天，她遇上惡房東，同時也是雜誌社代表（金知碩 飾），才漸漸轉變想法，開始關心房地產，進而發展出一連串溫馨有趣的愛情羅曼史。其他《月刊家》的員工，也有各自不同的故事及夢想，對於「家」的認知，也都有不同的詮釋。

雖然電視劇收視率不甚理想，但演員們戲裡的配合、戲外的互動，在當時引起不少討論。不得不提到首播前一個小花絮：庭沼珉的個人Instagram關注數為「0」（目前也是），在拍攝《月刊家》的時候，金知碩在她的貼文下面留言：「沼珉啊，關注我吧，讓我成為那唯一的人」，庭沼珉回覆：「哈哈哈，就首播那兩天關注你」。

結果，庭沼珉真的在那兩天關注金知碩，而且真的只有兩天！金知碩激動回應：「啊！按照約定關注我了，天使沼珉大人，我今天一整天都會幸福的…」、「庭沼珉唯一關注的男人是我呀我」（這則貼文的金知碩正好在跳《我呀我》XD）



時隔1年，金知碩與尹啟相、徐智慧合作的《第六感之吻》ON檔中，庭沼珉與李宰旭主演的《還魂》也於上週末首播。金知碩為應援庭沼珉，往拍攝現場送去咖啡車，還貼心地列出七點「碩知道的庭沼珉使用法」，引發關注。

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碩知道的庭沼珉使用法：

1. 她第一場戲會有點累，眼睛會腫得像新生兒

2. 她會對灰塵過敏，拜託為她準備加濕器

3. 拍攝期間她會時不時想睡覺，但她時刻能聽到周圍的聲音

4. 就算她大笑到露出喉嚨了，也請不要被嚇到

5. 她比別人怕冷8倍，拜託請給足暖暖包

6. 過了晚上10點給她一些吃的吧，請直接給她

7. 她是INFJ型，是善意的擁護者。她希望所有一切、所有人都能和諧

金知碩 敬上

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庭沼珉在貼文寫下：「讓我超感動的金知碩歐吧的咖啡車（化用《復聯4》女兒對鋼鐵人說的「愛你3000次」）。是啊，我曾和這位很瞭解我、又對我百般照顧的哥哥，共事8個月來著。想著這些被感動到，然後又被你的現實暴擊再次感動？謝謝你，多虧你度過了有力的一天。」



而在另外一張照片，可以看到咖啡車上的橫幅有著「沼珉啊，不要站在那裡苦惱，直接挑兩杯喝！」的文字，右側的立身牌則寫下「為那個會為《還魂》傾盡靈魂的她加油！」。

不少網友看到金知碩的應援，都紛紛留言：「這是我看過最甜的咖啡車」、「這個男人真的有罪！」、「好羨慕啊～」、「這種程度的話真的沒有在交往？」、「完全就是理想型」、「好甜好暖」等。

另外，兩位演員在宣傳《月刊家》時，曾出演綜藝節目《認識的哥哥》，小編就精選一段「金知碩老是說錯庭沼珉本名」的影片。現在看來只有這種可能！金知碩應該是故意鬧著庭沼珉玩的，可以列出七點「庭沼珉使用法」的男人，真的會記不住庭沼珉的本名嗎？（笑）

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