這可能是繼金知碩→庭沼珉之後最暖心的咖啡車！金世正送《Missing2》金弼中、薛仁雅咖啡車都寫下長文應援

世正怎麼那麼暖QQ～♥ 「金弼中」還擺 POSE，原來他那麼可愛XDD

去年最「轟動」的演員之間咖啡車應援，可能就是金知碩送給庭沼珉（庭沼玟 飾）的「庭沼珉使用法」應援了吧？金知碩為合作過《月刊家》的庭沼珉送上咖啡車，貼心列出7點庭沼珉的使用方法，希望她在新片場能順順利利：

「碩知道的庭沼珉使用法：

1. 第一場戲會有點累…眼睛會腫得像新生兒

2. 對灰塵過敏，請為她準備加濕器，拜託了

3. 拍攝期間會不時想睡覺，但她耳朵一向是打開的

4. 噴笑的時候，就算清楚看見她的喉嚨也請不要被嚇到

5. 比別人怕冷8倍，拜託請給她足夠的暖暖包

6. 過了晚上10點，請給她一些吃的吧

7. 她是INFJ，是善意的擁護者，希望所有一切、所有人都能和諧^^」

（延伸閱讀：‎《月刊家》售後！金知碩貼心列出七點「庭沼珉使用法」，網友：這是我看過最甜的咖啡車‎）

而最近也有幾個咖啡車上的應援文寫了長長一篇，都是金世正送的，送給拍攝《Missing：他們存過2》飾演「金弼中」的鄭允在（정윤재），還有送給合作過《社內相親》，正在拍攝《Oasis》的薛仁雅。



金世正給鄭允在：

「在遊樂場當風紀（管理紀律）的我們隊長，恭喜你第一部作品迎來最後拍攝呵呵。因為是第一次，所以遇到很多困難與尷尬吧？依照哥哥的性格，應該是以頑強的毅力撐過來的吧，所以不怎麼替你擔心，但不表現出來應該會不舒服吧？想捉弄你一下呵呵。」

「恭喜你，辛苦了。一起在地下大廳裡一起練習，終於在劇中演了擁有名字的人物，怎麼樣？舒暢嗎，捨不得嗎？當然，照我們的個性應該會覺得可惜吧呵呵。第一次拍攝肯定學到很多、感受很多，好好記得自己的決心，以後我們也用熱情又新穎的演技，在遊樂場多多研究吧！」

「今天是最後一場拍攝，感情豐富的鄭允在如果哭的話，前輩們、導演請逗一下他吧！大家都辛苦了，直到最後一場都Fighting！！」



咖啡車另一邊掛軸則寫：「遊樂場隊長，忙內來檢查一下到底做得好不好^^」



金世正以偶像歌手出道，2017年開始挑戰演技，她去年曾在‎採訪‎中說過自己有兩個磨練演技的團體，一個是和前輩一起，一個是和新人演員。據悉，鄭允在就是和金世正一起練習演技的新人演員同學，從金世正的長文可見他們的練習方式相當可愛，還分「隊長」職位，還會在遊樂場練習演技？

鄭允在上傳咖啡車認證照寫道：「感謝金Pro（金專家）」搭上代表金世正的天使和花花符號，認證照裡還作勢哭哭，回應金世正說她愛哭，也表示收到了咖啡車的感動。



看到這裡，很難不稱讚金世正人美心也美吧？有網友留言：「世正真的太溫暖了，她知道身為新人的感覺，這就是我支持她的原因，祝你好運，Fighting！」也有人留言：「金Pro是真友情啊，兩個人都很帥^^」「相當有領導力♥」「很帥啊金弼中」「弼中和允在完全是不同人，做得好♥」裡頭似乎不少金世正與鄭允在的演技同學。

而金世正兩天後給薛仁雅的咖啡車那麼寫：

「仁雅朋友世正向大家問好~_~ 我們仁雅雖然外表堅強，但內心很脆弱，會想很多……希望今天喝咖啡的人能向仁雅說一句發自內心的真心話，『做得好』、『今天吃了什麼怎麼這麼漂亮？』等等，拜託了，仁雅做得非常非常好。希望片場所有人都能健康平安完成拍攝！」最後還搞笑附註「東潤歐巴Hi」，順便和曾經合作過《學校2017》的張東潤打個招呼。



薛仁雅上傳認證照回應：「我愛你世正♥」也特地擺了世正咖啡車認證照常用的POSE。網友都相當羨慕兩人的情誼呢！也讓人看見金世正送咖啡車的用心，和金知碩送給庭沼珉的咖啡車有異曲同工之妙，都願意親自寫下長長的文字，給予好友力量、希望好友能在片場受到良好照顧，就算不是本人，看到這些字句都打進心裡了吧？



你還看過什麼特別感動的咖啡車應援嗎？也歡迎貼出來和大家分享！冷冷的冬天就是需要溫暖的故事取取暖、「溫溫心」啊！

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