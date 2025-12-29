網友狂敲碗「直接固定」！許卿煥亮相《劉Quiz》幽默應對劉在錫被封「天選輔助MC」

在曹世鎬被陷入「與黑道勢力私交過密」而退出《劉Quiz on the Block》後，另一名「網路口碑超強」的喜劇演員許卿煥，最近再度登上該節目，與國民MC劉在錫同框，兩人互動火花四射，讓韓國網友狂刷「直接固定吧」、 「這組合太對味了！」

近期《劉Quiz》官方YouTube頻道公開預告，標題直接點名「許卿煥談話力大爆發！」同時邀請到為《蠟筆小新》配音長達26年的聲優朴英男，以及多位大學聯考滿分學生，陣容相當有趣。

劉在錫一見到來賓許卿煥，立刻熟絡地連喊他的招牌流行語：「在做呢~」、「就是這個味道對吧！」，展現好交情。 許卿煥自介是「只想讓人笑的男子」，劉在錫則幽默爆料：「其實明年才是許卿煥出道20週年，我們卻在19週年就急著找你，怕你人氣飆高後又馬上消失啊！」一來一往的玩笑讓全場笑翻。



許卿煥在節目中分享超特別的「出道經歷」：「我1歲還是嬰兒的時候，媽媽在排隊等公車，突然有人問『可以借你家寶寶演戲嗎？』我就這樣換了兩罐奶粉出演了電視劇。」他還回憶起當年首次登上《搞笑演唱會》的糗事：「一站上舞台，腦筋一片空白，NG了5、6次。 那時我才知道，汗水原來可以『向前直噴』，就一直往前飆汗，超慌張！」

其實許卿煥過去就曾在《Happy Together》等多個節目與劉在錫合作，近期更在MBC《玩什麼好呢？ 》、SBS《Running Man》中與劉大神重逢，兩人默契十足的互動每次都引發熱烈反響。



節目預告一出，韓國網友反應熱烈，紛紛留言：「根本是接替曹世鎬的助理MC最佳人選！」、「拜託讓他固定吧！」、「劉在錫看起來真的很喜歡許卿煥，眼神有愛！」、「劉大神的新寵（？ ）出現了！」、「這世界對某些人是危機，對某些人卻是機會啊！」、「期待他們的完美默契！」、「很好啊，感覺他會比 曹世鎬表現得更出色。」、「許卿煥口才明明很好，為什麼一直沒有固定節目？ 真不理解。」、「許卿煥出來就是好笑！」、「別再觀望了，直接讓他固定吧！有點靦腆又懂得適時搞笑，心地好、不會太吵鬧，根本完美！」

從網友一面倒的好評可以看出，許卿煥沉潛後的再出發，憑藉其獨特的「低調幽默感」成功抓住觀眾的心，與劉在錫一動一靜、一主一副的搭配模式，被視為潛力無窮的黃金組合。 究竟他是否真能成為下一個「劉在錫身邊的男人」，值得持續關注。

