太扯了！高準熹爆演藝圈黑幕:怒揭導演羞辱嗆「拿斧頭來砍她頭」、同劇女星狂甩鍋NG

女演員高準熹最近上節目大爆料，尺度全開！

高準熹在YouTube頻道「江南姐姐」最新影片中，與安智敏等人對談，不僅公開自己過去在選角時遭遇的不公，更驚爆曾親耳聽到導演對工作人員喊「拿斧頭來砍她頭」，甚至還點名某位女演員在片場不斷「甩鍋」NG，火爆內容引發韓網熱議！

高準熹在節目中坦言，自己對於選角過程中的爭議從不避諱。 「當有選角的相關討論時，我都會當面直接說清楚。」她透露，曾聽聞有人對她懷有舊怨，「我小時候好像讓某些人留下不好的印象。」她還直率舉例：「如果透過背後或經紀人聽到（負面評價），我會直接問對方：『你那時候不是說不用我嗎？ 為什麼現在又想用我了？』」一旁的金元勳聽完笑說：「這會有後遺症吧？ 姊姊你現在可是20年都沒跟對方合作了耶！」高準熹則是一臉無奈。



高準熹更爆料某些導演的言行極不恰當。 「這種導演真的不少，會說『XX怎樣怎樣』的。」她表示，即使心裡委屈，但如果該導演的作品收視率好，她也只能反省自己：「是我錯了，我得再多練習演技。」然後在車上哭完，再回去更努力。

高準熹還具體揭露某位導演的過分言詞：「我最不想在早上聽到導演對工作人員說：『拿斧頭來，我要把她的頭砍掉。』」高準熹無奈說：「這種話我聽太多了，可能已經麻木了吧，但一天竟要從這種辱罵開始。」她更補充，該導演還曾對另一位新人女演員說過：「真想用水泥抹平你的臉！」惡劣行徑令人咋舌。



除了導演，高準熹也點出合作女演員的問題。 她透露，曾有位女演員自己頻頻NG，卻反過來一直對她說：「準熹啊，妳發音要標準一點。」故意營造出NG是高準熹造成的假像。

高準熹忍無可忍，終於在殺青宴上當面攤牌：「我跟那位姐姐說，『拜託別再活成這樣』。」對方卻回嗆：「妳在說什麼啊？」並開始指點她演技。 高準熹說：「她告訴我，她在每部作品都這樣（指點別人）。 當時我真的慌了，甚至懷疑自己『難道我演技真的很差嗎？』」



高準熹這次在節目中暢所欲言，赤裸揭露演藝圈光鮮背後的陰暗面，勇敢態度獲得許多網友支持。 不少觀眾留言表示：「無法想像演員要承受這種精神壓力」、「說出這些需要很大勇氣，希望環境能改變」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞