金世正與《社內相親》團隊再合作《酒醉羅曼史》，薛仁雅送咖啡車暖心列出工作人員姓名

金世正與《社內相親》導演正二度合作新戲《酒醉羅曼史》，也是《社內相親》主演之一的薛仁雅為片場送上了咖啡車。

金世正昨（15）日在限時動態上傳咖啡車認證照，寫下「呼咿咿應ㅜㅇㅠ（哭哭顏文字）謝謝親愛的」並標記薛仁雅，還秀出店家做的、有自己名字「世正」的特製吉拿棒。



若仔細看咖啡車，除了金世正拿著酒的照片、薛仁雅與金世正的合照外，橫幅上寫「《酒醉羅曼史》團隊！Fighting！！！感覺會喝很多酒，今天喝點咖啡因吧！」，一旁展架則寫滿工作人員的名字，原來薛仁雅特地列出了繼《社內相親》後再合作《酒醉羅曼史》的工作人員們包括朴繕虎導演，表達咖啡車是特地為他們應援，最後還搞笑遺憾的寫「想你們了！！！也帶上我吧！！！！呃啊ㄚㄚㄚ」。



하ㅋㅋㅋ 커피차 보낸 설인아 멘트랑 사진들 좀 봐 pic.twitter.com/H1WgtjmRze — 앵화 (@imAnghwa) September 15, 2024

薛仁雅貼心的舉動，據說讓現場工作人員很感動呢！也紛紛在自己的限時動態上分享。而這也讓人想起去年金世正送給薛仁雅咖啡車，雖然狀況不太一樣，但金世正也是寫上滿滿的字送給薛仁雅並希望片場人員多多照顧她。



Awww Inah sent #BrewingLove cast coffee truck support



Top banner:

Brewing Love! Fighting!! I think you'll drink a lot, but today have a caffeine-free drink.



Side banner:

Director Park Seon-ho, Director Lee Woo-ram!

Assistant director Bae Seo-woo Shim Hye-min.

Scr Jo Min-ha… pic.twitter.com/R1zf8uPW1r — (@karrenstar) September 15, 2024

*延伸閱讀：

〈這可能是繼金知碩送庭沼珉之後最暖心的咖啡車！金世正送《Missing2》金弼中、薛仁雅咖啡車都寫下長文應援〉



順帶一提，金世正和薛仁雅2017年就一起演過《學校2017》，2022年再合作《社內相親》結下友誼，薛仁雅目前正在綜藝《鋼鐵少女團》拚鐵人三項，採訪時還曾說過想帶上也熱愛運動的金世正一起挑戰呢！



《酒醉羅曼史》將於11月4日首播，劇情介紹可見〈金世正二度合作《社內相親》導演！與李鍾元搭擋浪漫喜劇《酒醉羅曼史》，劇本閱讀照曝光〉‎。

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