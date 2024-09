金世正與《社內相親》團隊再合作《酒醉羅曼史》，薛仁雅送咖啡車暖心列出工作人員姓名

金世正與《社內相親》導演正二度合作新戲《酒醉羅曼史》,也是《社內相親》主演之一的薛仁雅為片場送上了咖啡車。

金世正昨(15)日在限時動態上傳咖啡車認證照,寫下「呼咿咿應ㅜㅇㅠ(哭哭顏文字)謝謝親愛的」並標記薛仁雅,還秀出店家做的、有自己名字「世正」的特製吉拿棒。



若仔細看咖啡車,除了金世正拿著酒的照片、薛仁雅與金世正的合照外,橫幅上寫「《酒醉羅曼史》團隊!Fighting!!!感覺會喝很多酒,今天喝點咖啡因吧!」,一旁展架則寫滿工作人員的名字,原來薛仁雅特地列出了繼《社內相親》後再合作《酒醉羅曼史》的工作人員們包括朴繕虎導演,表達咖啡車是特地為他們應援,最後還搞笑遺憾的寫「想你們了!!!也帶上我吧!!!!呃啊ㄚㄚㄚ」。



薛仁雅貼心的舉動,據說讓現場工作人員很感動呢!也紛紛在自己的限時動態上分享。而這也讓人想起去年金世正送給薛仁雅咖啡車,雖然狀況不太一樣,但金世正也是寫上滿滿的字送給薛仁雅並希望片場人員多多照顧她。



Awww Inah sent #BrewingLove cast coffee truck support



Top banner:

Brewing Love! Fighting!! I think you'll drink a lot, but today have a caffeine-free drink.



Side banner:

Director Park Seon-ho, Director Lee Woo-ram!

Assistant director Bae Seo-woo Shim Hye-min.

Scr Jo Min-ha… pic.twitter.com/R1zf8uPW1r