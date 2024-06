B.A.P真的回來了ㅠㅠ 突丟紀錄片《Man on the moon》預告：我們是──

大家都知道要接什麼吧ㅠㅠ 是「B.A.P Yes, sir」啊!

紅極一時的男團B.A.P(容國、大賢、永才、鐘業、ZELO),12日突然丟出紀錄片《Man on the moon》預告,短短幾秒就要逼哭粉絲B.A.B.Y們。

「文鐘業、鄭大賢、劉永才、方容國,各位粉絲久等了,我們終於聚在一起了,感謝大粉絲們一直以來的支持,我們會為大家展示在音樂方面的成長,敬請期待,我們很快就會相見,盡快見吧!」



預告片除了入伍服役中的ZELO,方容國、鄭大賢、文鐘業與劉永才一一現身身,輪流唸出自己的名字和想對B.A.B.Y所說的話,最後再喊一句:「我們是──」字幕寫上「Again Together with B.A.B.Y」,45秒影片令人淚流。theqoo、X話題度極速上升,韓國海內外B.A.B.Y都忍不住喊「暈」、「要哭了」、「是在作夢嗎」。



[] B.A.P 비에이피 has become the latest trending topics on X ever since the release of their new documentary teaser, 'Man on the moon' #Man_on_the_moon pic.twitter.com/quOjDUy9SP