B.A.P真的回來了ㅠㅠ 突丟紀錄片《Man on the moon》預告：我們是──

大家都知道要接什麼吧ㅠㅠ 是「B.A.P Yes, sir」啊！

紅極一時的男團B.A.P（容國、大賢、永才、鐘業、ZELO），12日突然丟出紀錄片《Man on the moon》預告，短短幾秒就要逼哭粉絲B.A.B.Y們。

「文鐘業、鄭大賢、劉永才、方容國，各位粉絲久等了，我們終於聚在一起了，感謝大粉絲們一直以來的支持，我們會為大家展示在音樂方面的成長，敬請期待，我們很快就會相見，盡快見吧！」



預告片除了入伍服役中的ZELO，方容國、鄭大賢、文鐘業與劉永才一一現身身，輪流唸出自己的名字和想對B.A.B.Y所說的話，最後再喊一句：「我們是──」字幕寫上「Again Together with B.A.B.Y」，45秒影片令人淚流。theqoo、X話題度極速上升，韓國海內外B.A.B.Y都忍不住喊「暈」、「要哭了」、「是在作夢嗎」。



[] B.A.P 비에이피 has become the latest trending topics on X ever since the release of their new documentary teaser, 'Man on the moon' #Man_on_the_moon pic.twitter.com/quOjDUy9SP — B.A.P NATION (@BAPNATION_0126) June 12, 2024

B.A.P 2012年出道，和EXO、VIXX、BTOB等男團是同期，出道當年便擁高人氣且奪下多座新人獎，2018、2019年紛紛與公司TS娛樂不續約。活動的這七年間，B.A.P遭遇不少波折，最為人所知是因「奴隸合約」和公司TS娛樂發生糾紛暫停活動一年。



與原公司結束合約至今5年，B.A.P從未正式公告「解散」，但據傳TS娛樂擁有B.A.P商標權，成員們即便想團體活動也沒辦法，不過各自發展的狀況下也沒有影響團魂，五成員私下仍經常聯繫、不時公開合體替彼此應援，最近即方容國3月底粉絲見面會。





順帶一提，文鐘業去年在《Peak Time》結束後簽約了MA娛樂，同年底鄭大賢也加入了MA娛樂，也許正因此促成了B.A.P合體活動，上述合體紀錄片即MA娛樂推出。去年10月文鐘業回歸，MA娛樂官方也曾放出B.A.P合體替文鐘業應援且Challenge影片（永才缺席、今年5月才退伍，ZELO是去年12月入伍）。



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