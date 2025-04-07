全能藝人IU又多了一個新稱號！正式成為「千萬級YouTuber」公開突破紀錄的瞬間反應：整個人呆住

人氣歌手兼演員 IU 成為擁有千萬訂閱的 YouTuber …… 音樂、演技、與粉絲互動全方面掌握！粗卡嘿呦～～～

6 日，IU 在自己的 YouTube 頻道「이지금 [IU Official]」上傳了一支名為〈1,000만 유튜버 이지금〉（千萬 YouTuber 李知金）的 Shorts 短片，親自分享了這份喜訊。



影片中，IU 盯著即將達成1000萬名訂閱者的畫面，親眼見證破千萬的瞬間。當訂閱人數跳到「10,000,000」時，她看著畫面先是呆住，接著露出幸福的笑容，開心喊道：「千萬訂閱者達成！」



隨著這次突破，IU 也獲得了 YouTube 專門頒發給破千萬訂閱者的「鑽石獎牌（Diamond Play Button）」。

IU 表示：「我成為了一位擁有超過千萬訂閱者的鑽石獎牌 YouTuber。」接著她也說：「我會繼續努力製作更多有趣的內容，成為值得大家支持的千萬 YouTuber。再次感謝所有支持我的千萬名訂閱者。」



IU 的頻道於 2017 年 2 月開設，截至目前為止共上傳 407 支影片，累積總觀看次數超過 34 億 8100 萬次。她一直非常重視與粉絲們的互動，透過 YouTube 積極分享近況、與粉絲維持著交流的信念從未停歇。

▼ IU 和朴寶劍合唱〈夜裡漫步〉（《苦盡柑來遇見你》OST）+〈膝蓋〉：



對此，粉絲們紛紛在留言區祝賀：「IU 千萬訂閱達成真的太恭喜了！能當這麼棒的歌手和演員的粉絲，真的感到無比幸福！」也有網友感嘆：「最可怕的是，她出道已經第 16 年了，但還處於巔峰期……真期待她四、五十歲之後的樣子，祝賀 IU！」、「沒想到可以看到 IU 的即時千萬反應，EDAM（經紀公司）果然眼光依舊很銳利啊～」

另一方面，IU 最近透過 Netflix 原創影集《苦盡柑來遇見你》展現出作為「萬能藝人」的多樣面貌。她在劇中所展現一人分飾朗兩角「愛純&金明」的真摯演技令無數觀眾感動落淚，讓這部劇成為「國民電視劇」，也再次為個人演戲的履歷上，增添一組「人生角色」。該劇更登上 Netflix 全球非英語影集排行榜 Top 10 的第 1 名，在海外也擁有著超高人氣，好評不斷。

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