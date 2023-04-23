《PEAK TIME》決賽感人時刻：團魂大爆發B.A.P大賢現身X1也幫李翰潔拉票，特別舞台合唱逼哭人

《PEAK TIME》19日播出決賽後落幕，不曉得還有沒有人沉浸在節目帶來的感動呢？以下整理TOP6感言之外的決賽感人時刻！

*TOP6各隊感言整理：《PEAK TIME》決賽全員感言，「兼差男團」VANNER不負眾望奪冠！台上台下都淚流滿面‎

團魂大爆發

決賽除了舞台之外，還播出TOP6各隊事先錄製的花絮，除了最年輕也最新的兩團8點DKB和13點BAE173是「見老闆」之外，其他都展現團魂和原隊友合體。

24點文鐘業找來B.A.P隊友鄭大賢，兩人一合體就齊喊口號「我們是B.A.P Yes, sir」，相信有不少BABY因此湧上情緒吧！他們和24點還一起看了鐘業徵選時單獨跳B.A.P〈One Shot〉的畫面。不僅如此，文鐘業在決賽開場選唱的是B.A.P出道曲〈Warrior〉，還可看見台下有粉絲BABY拿著B.A.P兔子手燈。



大賢解釋原有意願參與，但因為各家經紀公司不同且行程也配合不了所以作罷，不過他仍關注著鐘業的表演，先前‎鐘業在《ELLE》採訪也提過服役中的永才也關心著他。有趣的是，大賢和鐘業24點的隊友GON是軍中同袍，兩個人還一起在軍中演過知名音樂劇《梅薩之歌》。



B.A.P是小小合體，20點M.O.N.T和7點MASC就算是完整體合體了。M.O.N.T隊長Narachan因為服役中未能參與《PEAK TIME》，M.O.N.T才變成BITSAEON與RODA兩人體出擊，他們在決賽節目內容才少見的在螢光幕前三人合體，很可惜觀眾沒能看見他們合體高歌，因為他們想在KTV開唱卻點不到自己的歌。



MASC熙宰月初被邀請替韓國職棒韓華鷹主場開幕戰演唱愛國歌，他便找隊友IREAH、原隊長禹秀和原忙內文奉（文奉現為DIGNITY的LUO，也就是《PEAK TIME》1點）壯膽前往。四人團聚時刻聊了不少《PEAK TIME》，包括比賽中憶起拆團落淚，以及參賽的契機。原來熙宰完全不知道LUO其實也有遺憾，原來MASC會參賽是禹秀的提議，只不過LUO準備以新團出道了，而禹秀也突然有許多事務無法參與，最後才變成熙宰與IREAH兩人出戰。



除了以上這些，還有一些檯面下的團魂，是13點BAE173李翰潔曾組過的X1，還有24點熙都的B.I.G。

李翰潔在以BAE173成員出道前，曾挑戰《PRODUCE X 101》成功以X1一員出道，很可惜X1最後因節目造假風波，短短幾個月便宣告解散，成為成員與粉絲心中的痛。雖然X1解散了，但成員間還保有情誼，金曜漢就曾在IG限時動態曬過收看李翰潔表演的證明，說他Dance C的表演太帥氣、祝福他繼續撕裂舞台。



在《PEAK TIME》決賽這天，李垠尚還在泡泡裡秀出《PEAK TIME》簡訊投BAE173的方式，金宇碩也在限時動態替BAE173的簡訊投票拉票。X1這團魂讓不少粉絲湧起情緒，相關討論文在Theqoo論壇登上了熱門，大家都感動不已表示很想念X1，也祝福成員們未來一定要幸福。



而接下來這個恐怕是最引人不捨且傷感的了，也就是24點熙所屬的B.I.G。B.I.G雖然2014年成團至今沒有解散，但成員經常征戰各大選秀節目孤身奮戰，上一次回歸還是2021年底的事了。熙都除了參加過《The Unit》選秀，最近還隻身投入《PEAK TIME》。節目在決賽這天兩度播出了他賽前徵選時哽咽的畫面，製作組僅要求他以B.I.G的方式打招呼，他卻突然湧上情緒落淚，原因是「以前團體打招呼都有隊長哥哥喊口號」，他當下覺得自己身後沒有靠山只有懸崖。



雖然熙都在《PEAK TIME》一個人，但B.I.G隊友們肯定還默默支持著他吧！如隊友鎮奭就在決賽當天上傳簡訊投票畫面，tag了熙都告訴他他「太帥了」。



淘汰隊伍特別舞台有應援

也許因為一次合汰式淘汰的隊伍各有行程規劃，所以決賽特別舞台只有兩組21點24K與18點BDC，但這兩個舞台精彩又動人。先是24K，節目先播出了他們遭淘汰時時宇從棚內哭到棚外，林燦坦承被淘汰之後隊內氣氛很低迷，直到收到節目組邀請再站上舞台。



而BDC金時勲在淘汰時，噴淚之餘還能向JTBC喊話邀他到《團結才能踢》踢球，那畫面肯定讓許多觀眾印象深刻吧？他們表示遭淘汰後，看見粉絲觀看第三回合（3R）演出卻沒能看見他們，他們感到很抱歉，但幸好有特別舞台彌補遺憾。



24K與BDC分別演唱了3R沒能表演的歌曲〈STEP BY STEP〉與〈Thunder (Urr)〉，演唱過程能清楚的聽見台下傳來應援聲，一次又一次「Step by step」，還有「嗚哩哩哐哐」（轟隆隆哐哐），連不在現場只在家裡看螢幕的觀眾都動容不已！許多觀眾亦肯定兩個團體的新蛻變，認為他們在沒壓力之下表現得非常好，兩首歌也像是替他們量身打造般適合。



特別舞台各隊Vocal合唱

評審Tiffany特別打造了一首歌〈NXT2U〉送給《PEAK TIME》，讓二次合汰式被淘汰的隊伍也有特別舞台，是2點NTX泂鎭、允赫與RAWHYUN，還有14點孫準亨、崔峻晟與李津宇，以及15點BLK泰彬與一景。由於穿了粉色系服裝，他們被現場觀眾暱稱是「8PINK」。



孫準亨：「真的是最後一首歌了，有著與眾不同的意義。」Tiffany：「這是你們唱給彼此內容的歌，而粉絲也能從歌曲中得到力量，『只要你在我身邊，我就能繼續走下去，這一路走來根本不算什麼，現在才開始』。」



「無論遇到什麼事，我都不會受傷／If I'm standing next to you I know that／黯淡的事物也會變得明亮／If I'm standing next to you，記住了……」舞台後方螢幕最後還秀出《PEAK TIME》各隊原團名，現場尖叫連連……舞台結束後播出的回顧更是惹人熱淚盈眶。



《PEAK TIME》雖然落幕了，但5月在韓國還有巡迴演唱會，各隊想必也要開始回歸團隊準備回歸了吧！就像他們說的，結束《PEAK TIME》之後才是開始，觀眾不妨關注他們接下來的發展吧！如9點BLITZERS即將在明日攜單曲〈Macarena〉回歸，4點BXB近日也拍了3R歌曲〈HOLA!〉MV。



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