粉絲領取《背著善宰跑》「善宰」等比例人形立牌！本尊邊佑錫看完影片後反應超搞笑，網友：你可以照鏡子啊

還記得tvN之前搞的《背著善宰跑》活動嗎？ 其中一項大獎就是和男主角善宰（邊佑錫 飾）真人比例一模一樣的190cm人形立牌。

當時tvN就發布了通知，稱因為獎品過大，不支持配送服務，只能請中獎的幸運觀眾到電視台現場領取，邊佑錫一度擔心粉絲收到禮物後不知要如何帶回家，怕對方會覺得丟人。 沒想到過去了這麼多天，還能看到後續故事。 中獎的女觀眾來到現場取回了人形立牌，用了和《背著善宰跑》宣傳片中小素（邊佑錫 飾）一模一樣的方法，將人形立牌放倒夾在腋下，真正實現了「背著善宰跑」，哈哈哈哈哈哈哈。



선재업고튀어 류선재 등신대 티빙 이벤트 당첨 현장수령 후기 영상에.. 우석이가 댓글 달았다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



부럽당~

(나도 부럽다..)#변우석 #ByeonWooSeok pic.twitter.com/HvBB12djKT — 글로우 (@citaglow3) June 12, 2024

邊佑錫也一直在關注此事，有網友發現他在相關影片下方留言「好羨慕」！逗得不少粉絲和網友紛紛表示：「粉絲超可愛，可是邊佑錫你為什麼羨慕啊」、「邊佑錫是在羨慕那個人形立牌吧」、「你可是本尊啊，到底誰羨慕誰啊」、「佑錫啊，你可以照全身鏡啊」等。

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