《PEAK TIME》TOP 6出爐帥氣拍攝畫報，鐘業聊到B.A.P永才！4淘汰隊伍還有特別舞台別錯過

《PEAK TIME》12日播出了二次合格淘汰式內容，公布了闖進決賽的TOP 6，TOP 6隊伍進行決賽之外，還要在韓國展開巡演。

摒棄一次合汰式的公布模式，二次合格淘汰式改成公開個人人氣TOP 10，隨後直接公開加了福利分數後的最終排名（‎已剔除開場宣布下車的23點大國男兒）。

個人人氣TOP 10：

一、24點文鐘業

二、7點熙宰

三、13點翰潔

四、7點IREAH

五、11點GON

六、11點慧成

七、13點J-MIN

八、11點泰煥

九、24點金丙周

十、20點BITSAEON



最終TOP 6：

一、11點（VANNER）

二、7點（MASC）

三、8點（DKB）

四、24點（B.A.P文鐘業、XENO-T金丙周、B.I.G熙都、ARGON GON）

五、13點（BAE173）

六、20點（M.O.N.T.）



淘汰：

14點GHOST9、15點BLK、2點NTX



在本集結束之後，韓國《ELLE》雜誌隨即釋出TOP 6畫報，TOP 6 13點翰潔、8點D1、24點文鐘業、7點熙宰、20點BITSAEON與11點慧成，接受《ELLE》專訪與畫報拍攝。



專訪內容提及了各隊參與《PEAK TIME》的契機以及參與後的感受等等。特別的是，文鐘業被訪問到原成員（B.A.P）是否支持，他表示本來提出意見要一同參賽，但其他成員行程上無法配合，不過都為他應援了，他特地點出一名「正在服兵役的成員」（即永才）：「在那裡好像很無聊，〈Bad〉影片也是他最先看到後跟我說：『呀，你撕裂舞台了啊！』」（〈Bad〉表演可點此前往複習‎）



▼當兵中的永才



▼‎永才去年入伍前兩天，B.A.P難得5人公開合體



《PEAK TIME》下週將直播決賽現場，除了決賽內容還會有「特別舞台」，淘汰的2點NTX、14點GHOST9、15點BLK與更早淘汰的18點BDC會進行特別舞台，已在今日進行預錄，邀請了粉絲參與現場。另外，《PEAK TIME》專輯部分已開賣，包含淘汰隊伍在內的團體專輯，就連23點都有在其中。



＊編按：《PEAK TIME》官網已放上完整‎票數總整理，包括23點，可前往‎官網觀看‎。

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