【韓網熱門】用奇妙方式使用付費溝通app的偶像

這位偶像就是前B.A.P成員、現「方容國&鄭大賢&劉永才&文鐘業」成員方容國XD（團名真的有這麼長）

SBS電視台最近在企劃全新綜藝《世上竟有這種偶像》，號召廣大網友推薦別具一格的奇妙偶像。有人推薦方容國，理由是「他會把當天的社會新聞總結成一頁紙長度分享給粉絲……感覺好像花5000韓元訂閱報紙」。

方容國先是詢問如何在不引起版權等問題的前提下分享新聞，因為app是付費平台、直接分享新聞link可能被視作商業行為，所以方容國最終決定把讀過的新聞用自己的話重新寫出來並註明來源，再通過app傳給所有訂閱粉絲。



方容國分享的新聞包括：食品包裝上的營養成分可能與實際不同、電商Tmon和Wemakeprice糾紛最新動態、美國大選近況等等，有時還會在新聞結尾加上一句點評，例如巴黎奧運會桌球國家隊晉級情況（祝賀+加油）、夏季戲水事故主因「酒後游泳」（叮囑喝酒的危險）、 全球最高齡者過世（為故人祈福）、最新貸款政策（與我無關）、大韓通運明年開始全年無休配送（津津有味）、中國長城開通無人機外賣服務（真的嗎？ ）等等。

重點：不是直接複製卡片新聞，而是親自閱讀新聞並總結後分享給粉絲。 據說他還試過寫每個月的newsletter……這是我第一次看到這樣使用付費溝通app的偶像。



팬들한테 오늘의 사회 뉴스 한 페이지로 요약해주는 B.A.P 방용국 오라버니... 5000원 주고 신문 구독한 것 같은 이 느낌 https://t.co/4vG2UK4skh pic.twitter.com/CW3xMOvaPE — 사단 (@bapjool) August 29, 2024

韓國網友評論：

1. 意外地很有養分耶？

2. 好像新聞精選bot啊kkk

3. 每則新聞之後附上的個人感受真的超可愛kkk

4. 總結得又有內容又有趣，文字表述能力非常優秀，可讀性極強

5. 一看就是經常讀新聞、做過很多練習

6. 彷彿能聽到主播的聲音kkk

7. 好像那種早上會讀新聞叫你起床的鬧鐘

8. 他真的好認真

9. 想到他是為了粉絲特地重寫出來，有些感動

10. 內容涵蓋也很全面kkk

11. 好感提升

12. 真正讓我有好感的點是首先詢問直接分享新聞會不會有問題

13. 哇我也想訂閱他的newsletter

14. 第一次產生訂閱偶像的念頭

15. 有點……像是年紀稍大的叔叔呢……kkk「侄子們啊要聰明地過好生活哦！」

16. 爸...

17. 差點以為是我娘家人的聊天室kkk

18. 我很認真地讀完了，獲得了之前不知道的資訊，謝謝容國

19. 方容國真的和從前一樣，好帥氣kkk

20. 拜託讓他上SBS新綜藝吧！

出處：https://theqoo.net/hot/3383837851

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞