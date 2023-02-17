最讓粉絲們遺憾的男團B.A.P鐘業登上復活男團節目《Peak Time》！當年擊敗EXO拿下多座新人獎的大勢

千呼萬喚始出來，真的是KPOP粉絲最想看到的男團B.A.P，如今成員文鐘業參賽，惹哭了一大批粉絲啊～。B.A.P有多厲害？同個節目的參賽者，甚至還cover了他們的歌。

在本週三晚間正式開播的 JTBC 男團生存節目《Peak Time》，由於聚集了因疫情而失去舞台，與經紀公司存在問題，或大眾認知度較低的偶像團體，提供他們重新出道的機會，所以有很多辛酸血淚的故事，讓觀眾們相當有共鳴。

去年六月在公開徵選時，就有非常多粉絲喊話希望B.A.P可以出演，擁有非常高的聲浪，如今，成員文鐘業沒有放棄歌手夢，鼓起勇氣站上這個舞台，真的讓許多粉絲都非常感動。



坐在評審團位置上的SJ圭賢則補充說：「要說他們團多有名的話，就是…今天出演的團體中有一組，唱了他們的歌。」



▼鐘業採訪的片段：



B.A.P在2012年出道，鐘業的偶像資歷也進入第11年了，和EXO、VIXX、BTOB是同期，當年從出道就擁有超高人氣，〈Warrior〉、〈No Mercy〉、〈One Shot〉等熱門歌曲一首接著一首推出，甚至在年末的各大頒獎典禮上，拿下了好幾座新人獎。



▼表演曲目〈Anyone〉：（補充一下當時他在團體的定位是領舞、編舞跟副唱，所以舞蹈實力很強很深厚）



遺憾的是，B.A.P活動第三年與當時所屬的TS娛樂發生了合約糾紛（成員提出「專屬合約無效確認」的訴訟，『不公平合約條款』或『奴隸契約』等讓藝人受到了不當的待遇），隔年達成共識，再次展開團體活動，停止活動的時間還是影響到了人氣，之後成員們健康一一亮起紅燈，後期也都約滿不續，一個個離開公司，B.A.P的狀態則形同解散了。



最後，來看一下當年他們的live舞台和MV吧！

▼〈One Shot〉非常有名的副歌後伏地挺身舞



▼〈No Mercy〉同節目參賽者也有表演的選曲



▼出道曲〈Warrior〉，當年全金髮&外星兔子的設定，強烈且非常有特色：



▼〈Coffee Shop〉駕馭各種曲風，抒情歌也非常有魅力：



▼〈1004〉（天使）：



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