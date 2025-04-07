Lucas黃旭熙有望搭檔言承旭出演《一把青》導演新劇《我們的年代—時候》

今日據鏡週刊獨家報導，NCT醜聞退團成員Lucas黃旭熙已將事業陣地轉移到台灣，即將出演吳慷仁、張鈞甯、陳意涵主演的新劇《我們的年代—時候》，飾演言承旭少年時代。

Lucas黃旭熙4月1日宣佈投入台灣戲劇的拍攝，已移居台灣月餘，正在接受表演、舞蹈、肢體、拳擊等課程。 Lucas黃旭熙曾表示最想合作的台灣演員是在韓國也頗具人氣的許光漢，不過目前看來最先產生交集的會是金馬影帝吳慷仁及張鈞甯、陳意涵，以及另一位男神、尚未公開的卡司言承旭。 兩位演員都擁有深邃立體的眉眼輪廓，由Lucas黃旭熙飾演少年言承旭似乎很有說服力。



Lucas黃旭熙是香港泰國混血，2018年在以男團NCT成員身份出道，還曾加入中國小分隊WayV和超級男團SuperM，頗受器重。 然而2021年被爆出私聯劈腿粉絲和索要財物等不良行為，最終退出NCT，並在去年成立個人工作室以SOLO歌手身份重新出道。



此外，曹瑞原新劇《我們的年代—時候》由吳慷仁、張鈞甯、陳意涵主演擔任主演，是用民歌與流行金曲來包裝的眷村故事，4月開拍。 劇情以1963年為背景，講述一個正值花樣年華的女學生遭遇車禍， 自此在病榻度過了餘生，劇情也探討：「如果她有靈活的意識（或靈魂）， 她又經受著什麼？」

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