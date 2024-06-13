《壞媽媽》羅美蘭&《大力女》李瑜美最近都曬台灣照！美食與老街vs隨處都拍

主演《政客誠實中》系列電影、《內科朴院長》與《壞媽媽》等電視劇的實力派演員羅美蘭，昨(12)日IG突然發布一系列在台灣旅遊照片，恰巧幾日前《殭屍校園》《大力女子姜南順》李瑜美也更新了在台照。

羅美蘭所Po照片可猜測她從機上從便戴著紅色棒球帽，簡單穿著襯衫與短褲逛新北市鶯歌陶瓷老街，和友人一同吃了餛飩湯麵等街邊小吃；另一日改戴綠色棒球帽，T恤加短褲配上粉紅色格紋襯衫，吃阿宗麵線與小籠包；她也穿洋裝配上藍色漁夫帽逛九份老街，手上大包小包戰利品不少。



羅美蘭Po文寫下：「過去的回憶……現在真的要熱起來了。多喝水，好好調整狀態！」不曉得是不是回到韓國太熱，所以想起了炎熱的台灣？和她合作《壞媽媽》的安恩真被照片吸引：「呼哇，是去哪裡了呢（哭臉）？」綜藝人金淑留言：「嗚~~~~好美。」正合作《正年》的鄭恩彩寫下：「是！！（愛心愛心）」



巧的是，李瑜美幾日前也發布台灣旅遊照，是‎自上月23日後再度發布台灣照‎，首張照片背景有「街口支付」字樣、「東門永康」紅燈龍，她手上還拿著「泰山純水」，相當「台」的地點在台北市東門永康商圈，友人拿著波妞公仔和李瑜美做趣味對比。李瑜美還吃了永康豆花，也疑似到赤峰街逛逛喝下午茶。



李瑜美的照片和羅美蘭相比隨性很多，有小綠人的行人號誌燈、經過的金華國小、大馬路小巷子也都拍，吸引她在《魷魚遊戲》裡的好姐妹鄭好娟（鄭好娟）留言：「唉唷真漂亮。」演員兼歌手的xooos也留言：「好漂亮我的愛。」



同樣的是，台灣網友一發現她們的照片在台灣，紛紛留言「Welcome to Taiwan」大力歡迎。

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