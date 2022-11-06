永才突宣布兩天後入伍！B.A.P解散後難得5人合體全為送行，齊喊：「屋哩B.A.P Yes, sir」

就在幾小時前，永才突然在個人IG發布了一篇文表明自己即將入伍，從照片中可推測過往B.A.P隊友為他餞別，是B.A.P解散以來難得場面。

「大家好，各位過得還好吧？今天有消息要告訴大家所以發文了。嗯……雖然很突然，但是我將在11月8日入伍。」

「從2012年1月27日出道到現在，我留下了很多美好的回憶。出道後10年來，託大家的福非常幸福，因此我也努力成為更好的人。現在要好好履行國防義務，18個月後健康回歸，再展現給大家好的演技活動與音樂活動。希望大家都能健康地笑著、度過幸福的時光，我會很想念你們的、我愛你們。」



畫面可見除了解散前就陷入醜聞的力燦之外，Zelo、容國、大賢與鐘業都在，5個人還喊了經典的口號：「我們是B.A.P，Yes, sir！」難得的場面讓BABY（粉絲）直呼感動，但也忍不住吐槽哥哥們「太久沒喊口號生疏了」。

B.A.P 2018、2019年紛紛和經紀公司TS娛樂解約宣布單飛，雖然沒有公告「解散」，但由於TS娛樂擁有B.A.P商標權，成員們即便想以B.A.P一名活動也沒機會，B.A.P可說是名存實亡。



然而，成員們好感情不曾變過、團魂依舊，雖然沒有公開活動，但私下仍會相聚。今年1月27日出道10週年紀念日前一天，大賢、鐘業和Zelo一同接受粉絲為他們準備的應援禮，還開直播和粉絲回顧出道以來點點滴滴，也提到會和容國見面。容國和Zelo在週年當天便上傳了4人合照，因工作缺席的永才只能遺憾留言：「哈啊啊……」



想不到5人總算合體，是要為永才送行啊！粉絲又是感動又是不捨，只能希望永才好好保重身體，健康歸來。



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